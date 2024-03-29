Результати переговорів з Польщею, скорочення населення та незаконний бізнес — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — економіст та підприємець Павло Себастьянович. Тема ефіру — результати переговорів з Польщею, скорочення населення в Україні та незаконний бізнес.
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Ефір Вечір.LIVE з Павлом Себастьяновичем
Дискусійні теми з ведучим каналу, Сергієм Гулюком:
- обстріл енергетики та його наслідки;
- ситуація з Польщею;
- незаконна реклама азартних ігор;
- процвітання бізнесу;
- скорочення населення.
Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що у Польщі готові до переговорів з Україною за участі фермерів.
28 березня українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прибула до столиці Польщі Варшави. Посадовці обговорювали із союзниками блокаду українсько-польського кордону.
Згодом повідомили, що Україна і Польща мають прогрес у розблокуванні кордону.