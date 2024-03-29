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Результати переговорів з Польщею, скорочення населення та незаконний бізнес — ефір Новини.LIVE

Результати переговорів з Польщею, скорочення населення та незаконний бізнес — ефір Новини.LIVE

29 березня 2024 р. 19:30

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19:30 Результати переговорів з Польщею, скорочення населення та незаконний бізнес — ефір Новини.LIVE

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08:00 Зеленський попередив про наступ РФ — ефір Новини.LIVE

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19:30 Результати переговорів з Польщею, скорочення населення та незаконний бізнес — ефір Новини.LIVE

Text

18:31 Збив ворожу ракету за лічені секунди — історія молодого бійця, який охороняє небо Київщини

Text

17:21 Головні причини відсутності президентських виборів в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

13:54 Експерти відповіли, чи є ознаки підготовки нового наступу росіян

Text

13:46 Генерал-лейтенант розповів, куди саме цілила РФ під час атаки на енергосистему

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:03 Залякування чи спроба зробити блекаут — генерал пояснив, чому РФ відновила обстріли

Text

12:04 Політик засудив діяльність влади і назвав депутатів елітними кріпаками

Text

11:33 Безугла діє під прикриттям Офісу президента, — нардеп

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11:10 Мобілізаційний законопроєкт — нардеп спрогнозував, коли ухвалять документ і назвав його ризики

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08:00 Зеленський попередив про наступ РФ — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — економіст та підприємець Павло Себастьянович. Тема ефіру — результати переговорів з Польщею, скорочення населення в Україні та незаконний бізнес.

Переглянути ефір можна за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Павлом Себастьяновичем

Дискусійні теми з ведучим каналу, Сергієм Гулюком:

  • обстріл енергетики та його наслідки;
  • ситуація з Польщею;
  • незаконна реклама азартних ігор;
  • процвітання бізнесу;
  • скорочення населення.

Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що у Польщі готові до переговорів з Україною за участі фермерів.

28 березня українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прибула до столиці Польщі Варшави. Посадовці обговорювали із союзниками блокаду українсько-польського кордону.

Згодом повідомили, що Україна і Польща мають прогрес у розблокуванні кордону.

 

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19:46 Постпред України в ООН нагадав американцям про війну в Україні

Оновлено

19:40 Зеленський звільнив двох заступників голови ОП — про кого йдеться

19:40 Зеленський відреагував на петицію про обмеження роботи онлайн-казино

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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