Результати переговорів з Польщею, скорочення населення та незаконний бізнес — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — економіст та підприємець Павло Себастьянович. Тема ефіру — результати переговорів з Польщею, скорочення населення в Україні та незаконний бізнес.

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Ефір Вечір.LIVE з Павлом Себастьяновичем

Дискусійні теми з ведучим каналу, Сергієм Гулюком:

обстріл енергетики та його наслідки;

ситуація з Польщею;

незаконна реклама азартних ігор;

процвітання бізнесу;

скорочення населення.

Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що у Польщі готові до переговорів з Україною за участі фермерів.

28 березня українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прибула до столиці Польщі Варшави. Посадовці обговорювали із союзниками блокаду українсько-польського кордону.

Згодом повідомили, що Україна і Польща мають прогрес у розблокуванні кордону.