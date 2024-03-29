Результаты переговоров с Польшей, сокращение населения и незаконный бизнес — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — экономист и предприниматель Павел Себастьянович. Тема эфира — результаты переговоров с Польшей, сокращение населения в Украине и незаконный бизнес.
Посмотреть эфир можно в 19:30 по ссылке.
Эфир Вечір.LIVE с Павлом Себастьяновичем
Дискуссионные темы с ведущим канала, Сергеем Гулюком:
- обстрел энергетики и их последствия;
- ситуация с Польшей;
- незаконная реклама азартных игр;
- процветание бизнеса;
- сокращение населения.
Напомним, 27 марта стало известно, что в Польше готовы к переговорам с Украиной с участием фермеров.
28 марта украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем прибыла в столицу Польши Варшаву. Чиновники обсуждали с союзниками блокаду украинско-польской границы.
Позже сообщили, что Украина и Польша имеют прогресс в разблокировании границы.