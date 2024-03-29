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Результаты переговоров с Польшей, сокращение населения и незаконный бизнес — эфир Новини.LIVE

Результаты переговоров с Польшей, сокращение населения и незаконный бизнес — эфир Новини.LIVE

29 марта 2024 г. 19:30

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19:30 Результаты переговоров с Польшей, сокращение населения и незаконный бизнес — эфир Новини.LIVE

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18:31 Сбил вражескую ракету в считанные секунды — история молодого бойца, охраняющего небо Киевщины

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17:21 Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

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13:54 Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян

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13:46 Генерал-лейтенант рассказал, куда именно целила РФ во время атаки на энергосистему

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13:03 Запугивание или попытка сделать блекаут — генерал объяснил, почему РФ возобновила обстрелы

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12:04 Политик осудил деятельность власти и назвал депутатов елитными крепостными

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11:33 Безуглая действует под прикрытием Офиса президента, — нардеп

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11:10 Мобилизационный законопроект — нардеп спрогнозировал, когда примут документ и назвал его риски

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08:00 Зеленский предупредил о наступлении РФ — эфир Новини.LIVE

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19:30 Результаты переговоров с Польшей, сокращение населения и незаконный бизнес — эфир Новини.LIVE

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18:31 Сбил вражескую ракету в считанные секунды — история молодого бойца, охраняющего небо Киевщины

Text

17:21 Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

13:54 Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян

Text

13:46 Генерал-лейтенант рассказал, куда именно целила РФ во время атаки на энергосистему

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:03 Запугивание или попытка сделать блекаут — генерал объяснил, почему РФ возобновила обстрелы

Text

12:04 Политик осудил деятельность власти и назвал депутатов елитными крепостными

Text

11:33 Безуглая действует под прикрытием Офиса президента, — нардеп

Text

11:10 Мобилизационный законопроект — нардеп спрогнозировал, когда примут документ и назвал его риски

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08:00 Зеленский предупредил о наступлении РФ — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — экономист и предприниматель Павел Себастьянович. Тема эфира — результаты переговоров с Польшей, сокращение населения в Украине и незаконный бизнес.

Посмотреть эфир можно в 19:30 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Павлом Себастьяновичем

Дискуссионные темы с ведущим канала, Сергеем Гулюком:

  • обстрел энергетики и их последствия;
  • ситуация с Польшей;
  • незаконная реклама азартных игр;
  • процветание бизнеса;
  • сокращение населения.

Напомним, 27 марта стало известно, что в Польше готовы к переговорам с Украиной с участием фермеров.

28 марта украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем прибыла в столицу Польши Варшаву. Чиновники обсуждали с союзниками блокаду украинско-польской границы.

Позже сообщили, что Украина и Польша имеют прогресс в разблокировании границы.

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