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Рекордна сума — скільки українці заборгували за електрику в 2023-му

Рекордна сума — скільки українці заборгували за електрику в 2023-му

22 лютого 2024 р. 14:15

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13:33 Гордон розповів, як ставиться до Зеленського і чому вважає його героєм

Text

12:51 Росіяни вдалися до нових методів на фронті — що почали використовувати

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12:16 Мобілізація в Україні — Гордон розповів, як та звідки можна заохочувати людей до війська

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:43 Легітимність під загрозою — нардеп пояснив, чи припиняться повноваження Зеленського без виборів

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11:01 РФ не полишає спроб захопити Синьківку — яка ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку

Text

10:22 В кілометрі від ворога — як живуть українці в прифронтових селищах на Запоріжжі

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07:53 Зміни у складі Ставки та зброя Ірану для РФ — ефір Новини.LIVE

21 лютого 2024
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У компанії "Укргідроенерго" заявили про те, що у 2023 році українці заборгували 8 мільярдів гривень за електроенергію. Водночас, серед основних боржників — не населення, а юридичні особи.

Про це розповів виконавчий директор компанії Ігор Сирота  в ефірі телемарафону. 

В Україні зросла заборгованість за електроенергію 

За словами Сироти, якщо у 2022 році заборгованість була 4 мільярди гривень, то вже у 2023-му підскочила вдвічі й сягнула аж 8 мільярдів. 

Він зазначає, що серед головних боржників — не населення, а юридичні особи. 

"Населення сплачує 95-93%, а саме юридичні особи не сплачують, тому було ухвалене рішення щодо відключення боржників, окрім тих, хто на фронті", — сказав Сирота. 

Нагадаємо, в Україні з лютого поточного року громадянам, у яких утворилася заборгованість за електричну енергію, почали припиняти надання послуги.

До слова, у владі не планують наразі підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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