Рекордна сума — скільки українці заборгували за електрику в 2023-му

У компанії "Укргідроенерго" заявили про те, що у 2023 році українці заборгували 8 мільярдів гривень за електроенергію. Водночас, серед основних боржників — не населення, а юридичні особи.

Про це розповів виконавчий директор компанії Ігор Сирота в ефірі телемарафону.

В Україні зросла заборгованість за електроенергію

За словами Сироти, якщо у 2022 році заборгованість була 4 мільярди гривень, то вже у 2023-му підскочила вдвічі й сягнула аж 8 мільярдів.

Він зазначає, що серед головних боржників — не населення, а юридичні особи.

"Населення сплачує 95-93%, а саме юридичні особи не сплачують, тому було ухвалене рішення щодо відключення боржників, окрім тих, хто на фронті", — сказав Сирота.

Нагадаємо, в Україні з лютого поточного року громадянам, у яких утворилася заборгованість за електричну енергію, почали припиняти надання послуги.

До слова, у владі не планують наразі підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат.