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Рекордная сумма — сколько украинцы задолжали за электричество в 2023 году

Рекордная сумма — сколько украинцы задолжали за электричество в 2023 году

22 февраля 2024 г. 14:15

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14:15 Рекордная сумма — сколько украинцы задолжали за электричество в 2023 году

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12:51 Россияне прибегли к новым методам на фронте — что начали использовать

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12:16 Мобилизация в Украине — Гордон рассказал, как и откуда можно привлекать людей в армию

Text

11:43 Легитимность под угрозой — нардеп объяснил, прекратятся ли полномочия Зеленского без выборов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:01 РФ не оставляет попыток захватить Синьковку — какая ситуация на Лимано-Купянском направлении

Text

10:22 В километре от врага – как живут украинцы в прифронтовых поселках на Запорожье

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07:53 Изменения в составе Ставки и оружие Ирана для РФ — эфир Новини.LIVE

21 февраля 2024
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22:08 Дмитрий Гордон о мобилизации в Украине, подвиге Зеленского и протесте поляков — эфир Новини.LIVE

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В компании "Укргидроэнерго" заявили о том, что в 2023 году украинцы задолжали 8 миллиардов гривен за электроэнергию. В то же время среди основных должников — не население, а юридические лица.

Об этом рассказал исполнительный директор компании Игорь Сирота в эфире телемарафона.

В Украине выросла задолженность за электроэнергию

По словам Сироты, если в 2022 году задолженность была 4 миллиарда гривен, то уже в 2023-м подскочила вдвое и достигла 8 миллиардов.

Он отмечает, что среди главных должников — не население, а юридические лица.

"Население платит 95-93%, а именно юридические лица не платят, поэтому было принято решение об отключении должников, кроме тех, кто на фронте", — сказал Сирота.

Напомним, в Украине с февраля текущего года гражданам, у которых образовалась задолженность за электрическую энергию, начали прекращать предоставление услуги.

К слову, во власти не планируют повышать стоимость электроэнергии до 6 грн за киловатт.

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14:23 Бундестаг обсудит передачу Украине ракет Taurus

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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