Рекордная сумма — сколько украинцы задолжали за электричество в 2023 году

В компании "Укргидроэнерго" заявили о том, что в 2023 году украинцы задолжали 8 миллиардов гривен за электроэнергию. В то же время среди основных должников — не население, а юридические лица.

Об этом рассказал исполнительный директор компании Игорь Сирота в эфире телемарафона.

В Украине выросла задолженность за электроэнергию

По словам Сироты, если в 2022 году задолженность была 4 миллиарда гривен, то уже в 2023-м подскочила вдвое и достигла 8 миллиардов.

Он отмечает, что среди главных должников — не население, а юридические лица.

"Население платит 95-93%, а именно юридические лица не платят, поэтому было принято решение об отключении должников, кроме тех, кто на фронте", — сказал Сирота.

Напомним, в Украине с февраля текущего года гражданам, у которых образовалась задолженность за электрическую энергию, начали прекращать предоставление услуги.

К слову, во власти не планируют повышать стоимость электроэнергии до 6 грн за киловатт.