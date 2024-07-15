Реакція на замах на Трампа в США — ексклюзивний коментар за Штатів для Новини.LIVE

Реакція влади США на замах на кандидата у президенти Дональда Трампа та розслідування ФБР. Журналістка Уляна Бойчук розповіла наживо зі Штатів в коментарі Новини.LIVE.

Останні новини у справі замаху на Трампа Уляна Бойчук повідомила в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 15 липня.

Розслідування замаху на Трампа

ФБР офіційно кваліфікувало постріл у кандидата в президенти США як замах на вбивство. Розслідування триває.

Як повідомляють ЗМІ, в автівці нападника та у нього вдома знайшли вибухівку. Нападником виявився Томас Меттю Крукс з Пенсильванії.

"На стрілянину оперативно реагували представники влади. Байден, зокрема, у терміновому зверненні заявив, що в Америці немає місця публічному насильству. Про це говорив і сам Трамп, який закликав народ до єдності", — йдеться в коментарі.

Нагадаємо, з'явилися нові подробиці про стрільця у Трампа. Жителі містечка, де проживав Томас Метью Крукс, та люди, з якими він був знайомим, прокоментували подію.

У своєму першому інтерв'ю після замаху Трамп розповів, як відвертання голови від натовпу для перегляду відеоекрана врятувало йому життя.

Ілон Маск відреагував на стрілянину в кандидата на президентських виборах США Дональда Трампа. Він побажав йому одужання.