Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Реакция на покушение на Трампа в США — эксклюзивный комментарий по Штатам для Новини.LIVE arrow
Реакция на покушение на Трампа в США — эксклюзивный комментарий по Штатам для Новини.LIVE

Реакция на покушение на Трампа в США — эксклюзивный комментарий по Штатам для Новини.LIVE

15 июля 2024 г. 21:54

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:54 Реакция на покушение на Трампа в США — эксклюзивный комментарий по Штатам для Новини.LIVE

Text

18:12 Штрафы за необновление данных — адвокат заявил, что ТЦК придется нарушать закон

Text

18:04 К чему приведут штрафы за необновление данных после 16 июля — ответ нардепа

Text

17:50 "Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

14:09 Адвокат объяснил, как избежать конфискации имущества, если не обновляли данные в ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:25 Россияне продвинулись в Урожайном – Братчук прокомментировал ситуацию на восточном фронте

Text

13:00 Взрыв в ТЦК под Львовом и покушение на Трампа — эфир Новини.LIVE

Text

08:00 Покушение на Трампа и исторический максимум доллара — эфир Ранок.LIVE

14 июля 2024
Text

17:29 Чудо-оружия не существует — офицер ВСУ опроверг миф о всесильности переданной ВСУ техники

Text

12:23 Ветеран ВСУ подверг критике идею Украинского легиона в Польше

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

21:54 Реакция на покушение на Трампа в США — эксклюзивный комментарий по Штатам для Новини.LIVE

Text

18:12 Штрафы за необновление данных — адвокат заявил, что ТЦК придется нарушать закон

Text

18:04 К чему приведут штрафы за необновление данных после 16 июля — ответ нардепа

Text

17:50 "Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

14:09 Адвокат объяснил, как избежать конфискации имущества, если не обновляли данные в ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:25 Россияне продвинулись в Урожайном – Братчук прокомментировал ситуацию на восточном фронте

Text

13:00 Взрыв в ТЦК под Львовом и покушение на Трампа — эфир Новини.LIVE

Text

08:00 Покушение на Трампа и исторический максимум доллара — эфир Ранок.LIVE

14 июля 2024
Text

17:29 Чудо-оружия не существует — офицер ВСУ опроверг миф о всесильности переданной ВСУ техники

Text

12:23 Ветеран ВСУ подверг критике идею Украинского легиона в Польше

Реакция властей США на покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа и расследование ФБР. Журналистка Ульяна Бойчук рассказала об этом из Штатов в комментарии Новини.LIVE.

Последние новости по делу о покушении на Трампа Ульяна Бойчук сообщила в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 15 июля. 

Расследование покушения на Трампа

ФБР официально квалифицировало выстрел в кандидата в президенты США как покушение на убийство. Расследование продолжается.

Как сообщают СМИ, в машине нападавшего и у него дома нашли взрывчатку. Нападавшим оказался Томас Мэттью Крукс из Пенсильвании.

"На стрельбу оперативно реагировали представители власти. Байден, в частности, в срочном обращении заявил, что в Америке нет места публичному насилию. Об этом говорил и сам Трамп, который призвал народ к единству", — говорится в комментарии.

Напомним, появились новые подробности о стрелке у Трампа. Жители городка, где проживал Томас Мэтью Крукс, и люди, с которыми он был знаком, прокомментировали событие.

В своем первом интервью после покушения Трамп рассказал, как поворот головы от толпы для просмотра видеоэкрана спас ему жизнь.

Илон Маск отреагировал на стрельбу в кандидата на президентских выборах США Дональда Трампа. Он пожелал ему выздоровления.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

21:54 Реакция на покушение на Трампа в США — эксклюзивный комментарий по Штатам для Новини.LIVE

21:30 Украина сможет быстро получить членство в НАТО — Зеленский объяснил когда

21:29 В августе отключения света могут уменьшиться — прогноз Укрэнерго

21:25 Стать на военный учет без прописки — возможно ли это

20:59 Новым спикером МИД стал Георгий Тихий — что о нем известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:16 Во время войны одесский экс-таможник накупил иномарок на миллионы гривен — НАПК

20:04 Жара до +41°C — в Укргидрометцентре предупредили украинцев в некоторых областях об опасности

20:03 Кто из полицейских подлежит мобилизации

19:45 Создавал проблемы для импортеров — в Прикарпатье задержали одного из главных таможенников

19:33 Новые платежки за свет — насколько шокированы одесситы

21:30 Украина сможет быстро получить членство в НАТО — Зеленский объяснил когда

21:29 В августе отключения света могут уменьшиться — прогноз Укрэнерго

21:25 Стать на военный учет без прописки — возможно ли это

20:59 Новым спикером МИД стал Георгий Тихий — что о нем известно

20:16 Во время войны одесский экс-таможник накупил иномарок на миллионы гривен — НАПК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:04 Жара до +41°C — в Укргидрометцентре предупредили украинцев в некоторых областях об опасности

20:03 Кто из полицейских подлежит мобилизации

19:45 Создавал проблемы для импортеров — в Прикарпатье задержали одного из главных таможенников

19:33 Новые платежки за свет — насколько шокированы одесситы

19:15 Резерв из 14 бригад без оружия — Зеленский объяснил, что имел в виду

19:33 Новые платежки за свет — насколько шокированы одесситы

Эксклюзив

06:36 Курс доллара в Украине бьет рекорды — как сильно может обвалиться гривна

06:14 Почему Украина не в НАТО и как работает 5 статья Альянса — интервью спикера Госдепа США

13 июля 2024

06:26 Львов инклюзивный — где в городе найти кафе для людей с инвалидностью

12 июля 2024

18:12 Обстрел больниц и принуждение Украины к переговорам — что об этом думают в Одессе

Новость с видео

06:36 Счета украинцев больше не тайна — кого заставят доплатить налоги и к чему готовиться беженцам

11 июля 2024
Эксклюзив

18:17 Последствия жары — что скрывает Черное море под едким запахом

10 июля 2024

14:47 Украина проживет самостоятельно — что в Одессе знают о НАТО

06:40 В Украине стремительно дорожает золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в Украине

9 июля 2024
Эксклюзив

18:47 Опасное наследие СССР на Одесчине — как утилизируют химикаты

Text

21:54 Реакция на покушение на Трампа в США — эксклюзивный комментарий по Штатам для Новини.LIVE

Text

18:12 Штрафы за необновление данных — адвокат заявил, что ТЦК придется нарушать закон

Text

18:04 К чему приведут штрафы за необновление данных после 16 июля — ответ нардепа

Text

17:50 "Мирный план" от Орбана и что думают украинцы о переговорах с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

14:09 Адвокат объяснил, как избежать конфискации имущества, если не обновляли данные в ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:25 Россияне продвинулись в Урожайном – Братчук прокомментировал ситуацию на восточном фронте

Text

13:00 Взрыв в ТЦК под Львовом и покушение на Трампа — эфир Новини.LIVE

Text

08:00 Покушение на Трампа и исторический максимум доллара — эфир Ранок.LIVE

14 июля 2024
Text

17:29 Чудо-оружия не существует — офицер ВСУ опроверг миф о всесильности переданной ВСУ техники

Text

12:23 Ветеран ВСУ подверг критике идею Украинского легиона в Польше