Реакция на покушение на Трампа в США — эксклюзивный комментарий по Штатам для Новини.LIVE

Реакция властей США на покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа и расследование ФБР. Журналистка Ульяна Бойчук рассказала об этом из Штатов в комментарии Новини.LIVE.

Последние новости по делу о покушении на Трампа Ульяна Бойчук сообщила в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 15 июля.

Расследование покушения на Трампа

ФБР официально квалифицировало выстрел в кандидата в президенты США как покушение на убийство. Расследование продолжается.

Как сообщают СМИ, в машине нападавшего и у него дома нашли взрывчатку. Нападавшим оказался Томас Мэттью Крукс из Пенсильвании.

"На стрельбу оперативно реагировали представители власти. Байден, в частности, в срочном обращении заявил, что в Америке нет места публичному насилию. Об этом говорил и сам Трамп, который призвал народ к единству", — говорится в комментарии.

Напомним, появились новые подробности о стрелке у Трампа. Жители городка, где проживал Томас Мэтью Крукс, и люди, с которыми он был знаком, прокомментировали событие.

В своем первом интервью после покушения Трамп рассказал, как поворот головы от толпы для просмотра видеоэкрана спас ему жизнь.

Илон Маск отреагировал на стрельбу в кандидата на президентских выборах США Дональда Трампа. Он пожелал ему выздоровления.