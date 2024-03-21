Ракетний обстріл Києва і заява Байдена для українців — ефір Новини.LIVE

Російські загарбники сьогодні зранку завдали масованого комбінованого ракетного удару по столиці. За попередніми, даними вони застосували балістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" та крилаті ракети Х-101. Наразі відомо про 10 постраждалих.

Про це і не тільки поговоримо в Ранок.LIVE, який можна подивитися о 08.00 ранку за посиланням.

Про що ефір

Ситуація на фронті, потреби, підтримка України: керівник ОП Єрмак провів перемовини із радником президента США з нацбезпеки Салліваном.

Сторони також обговорили підготовку до Вашингтонського саміту та першого інавгураційного саміту щодо формули миру.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Сьогодні до нас завітали:

Олег Стрілка, речник ДСНС у Сумській області;

Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник;

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";

Анна Скороход, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України "За Майбутнє";

Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя;

Олександр Бородін, пресофіцер 3 ОШБр;

Олесь Доній, політолог, громадський діяч;

Сергій Євтушок, народний депутат України, Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань регламенту та депутатської етики;

Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій.

Російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Києву. Внаслідок цього було пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Є постраждалі.