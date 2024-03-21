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Ракетний обстріл Києва і заява Байдена для українців — ефір Новини.LIVE

Ракетний обстріл Києва і заява Байдена для українців — ефір Новини.LIVE

21 березня 2024 р. 08:06

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08:06 Ракетний обстріл Києва і заява Байдена для українців — ефір Новини.LIVE

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04:41 Салліван прокоментував затягування з допомогою Україні від США

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02:48 Чи вплине обмеження товарів із Росії та Білорусі на протести фермерів — відповідь експерта

20 березня 2024
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23:42 Салліван наголосив на безупинній підтримці України від США

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21:58 Єрмак заявив, що адміністрація Байдена робить все можливе для виділення допомоги Україні

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21:29 Член оборонного комітету заявив, що країнам НАТО необхідно готуватися до війни

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20:57 Загроза нападу Росії на НАТО та чи доцільно ліквідовувати Кримський міст — ефір Новини.LIVE

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19:59 Політолог Балабан відповів, хто винен у дефіциті снарядів в Україні

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19:11 Підсумки "Рамштайну-20" та проблема з Taurus — ефір Новини.LIVE

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18:38 Аграрний експерт пояснив, чому Польща та Франція обмежують українську агропродукцію

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08:06 Ракетний обстріл Києва і заява Байдена для українців — ефір Новини.LIVE

Text

04:41 Салліван прокоментував затягування з допомогою Україні від США

Text

02:48 Чи вплине обмеження товарів із Росії та Білорусі на протести фермерів — відповідь експерта

20 березня 2024
Text

23:42 Салліван наголосив на безупинній підтримці України від США

Text

21:58 Єрмак заявив, що адміністрація Байдена робить все можливе для виділення допомоги Україні

Text

21:29 Член оборонного комітету заявив, що країнам НАТО необхідно готуватися до війни

Text

20:57 Загроза нападу Росії на НАТО та чи доцільно ліквідовувати Кримський міст — ефір Новини.LIVE

Text

19:59 Політолог Балабан відповів, хто винен у дефіциті снарядів в Україні

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19:11 Підсумки "Рамштайну-20" та проблема з Taurus — ефір Новини.LIVE

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18:38 Аграрний експерт пояснив, чому Польща та Франція обмежують українську агропродукцію

Російські загарбники сьогодні зранку завдали масованого комбінованого ракетного удару по столиці. За попередніми, даними вони застосували балістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" та крилаті ракети Х-101. Наразі відомо про 10 постраждалих.

Про це і не тільки поговоримо в Ранок.LIVE, який можна подивитися о 08.00 ранку за посиланням.

Про що ефір

Ситуація на фронті, потреби, підтримка України: керівник ОП Єрмак провів перемовини із радником президента США з нацбезпеки Салліваном.

Сторони також обговорили підготовку до Вашингтонського саміту та першого інавгураційного саміту щодо формули миру.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Сьогодні до нас завітали:

  • Олег Стрілка, речник ДСНС у Сумській області;
  • Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";
  • Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник;
  • Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад";
  • Анна Скороход, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат України "За Майбутнє";
  • Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя;
  • Олександр Бородін, пресофіцер 3 ОШБр;
  • Олесь Доній, політолог, громадський діяч;
  • Сергій Євтушок, народний депутат України, Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань регламенту та депутатської етики;
  • Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій.

Російські загарбники завдали масованого ракетного удару по Києву. Внаслідок цього було пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Є постраждалі.

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07:50 Українці можуть частково не платити рахунки ЖКГ — що треба знати

07:28 Цієї ночі ворог випустив по столиці 30 ракет — в КМВА розповіли про наслідки

07:04 Черги на кордоні з Україною — на якому КПП є загроза застрягнути в чергах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:01 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує кукурудза у березні

06:40 Ціни на кольорові метали у березні — скільки коштує 1 кг брухту міді по регіонах України

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:38 Аграрний експерт пояснив, чому Польща та Франція обмежують українську агропродукцію