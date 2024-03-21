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Ракетные обстрелы Киева и заявление Байдена для украинцев — эфир Новини.LIVE

Ракетные обстрелы Киева и заявление Байдена для украинцев — эфир Новини.LIVE

21 марта 2024 г. 8:06

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08:06 Ракетные обстрелы Киева и заявление Байдена для украинцев — эфир Новини.LIVE

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23:42 Салливан подчеркнул безостановочную поддержку Украины от США

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21:58 Ермак заявил, что администрация Байдена делает все возможное для предоставления помощи Украине

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21:29 Член оборонного комитета заявил, что странам НАТО необходимо готовиться к войне

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20:57 Угроза нападения России на НАТО и целесообразно ли ликвидировать Крымский мост — эфир Новини.LIVE

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19:59 Политолог Балабан ответил, кто виноват в дефиците снарядов в Украине

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19:11 Итоги "Рамштайна-20" и проблема с Taurus — эфир Новини.LIVE

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18:38 Аграрный эксперт объяснил, почему Польша и Франция ограничивают украинскую агропродукцию

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08:06 Ракетные обстрелы Киева и заявление Байдена для украинцев — эфир Новини.LIVE

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04:41 Салливан прокомментировал затяжку с помощью Украине от США

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02:48 Повлияет ли ограничение товаров из России и Беларуси на протесты фермеров — ответ эксперта

20 марта 2024
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23:42 Салливан подчеркнул безостановочную поддержку Украины от США

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21:58 Ермак заявил, что администрация Байдена делает все возможное для предоставления помощи Украине

Text

21:29 Член оборонного комитета заявил, что странам НАТО необходимо готовиться к войне

Text

20:57 Угроза нападения России на НАТО и целесообразно ли ликвидировать Крымский мост — эфир Новини.LIVE

Text

19:59 Политолог Балабан ответил, кто виноват в дефиците снарядов в Украине

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19:11 Итоги "Рамштайна-20" и проблема с Taurus — эфир Новини.LIVE

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18:38 Аграрный эксперт объяснил, почему Польша и Франция ограничивают украинскую агропродукцию

Российские захватчики сегодня утром нанесли массированный комбинированный ракетный удар по столице . По предварительным данным они применили баллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и крылатые ракеты Х-101. Пока известно о 10 пострадавших.

Об этом и не только поговорим в Ранок. LIVE, который можно посмотреть в 08.00 утра по ссылке.

О чем эфир

Ситуация на фронте, нужды, поддержка Украины: руководитель ОП Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Салливаном.

Стороны также обсудили подготовку к Вашингтонскому саммиту и первому инаугурационному саммиту по формуле мира.

Об этом не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE. Сегодня к нам пришли:

  • Олег Стрелка, представитель ГСЧС в Сумской области;
  • Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";
  • Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник;
  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";
  • Анна Скороход, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины "За Будущее";
  • Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя;
  • Александр Бородин, пресс-офицер 3 ОШБр;
  • Олесь Доний, политолог, общественный деятель;
  • Сергей Евтушок, народный депутат Украины, Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам регламента и депутатской этики;
  • Валерий Гончарук, политолог, руководитель Департамента избирательных технологий.

Российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В результате были повреждены жилые дома и детский сад. Есть пострадавшие.

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08:37 Количество пострадавших в результате ракетного удара по Киеву увеличилось, — КГВА

08:35 Доллар дорожает — в Нацбанке прокомментировали ситуацию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:30 Идеальная смесь специй и пряностей для супов, которые можно смешать самостоятельно

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