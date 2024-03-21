Ракетные обстрелы Киева и заявление Байдена для украинцев — эфир Новини.LIVE

Российские захватчики сегодня утром нанесли массированный комбинированный ракетный удар по столице . По предварительным данным они применили баллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и крылатые ракеты Х-101. Пока известно о 10 пострадавших.

Об этом и не только поговорим в Ранок. LIVE, который можно посмотреть в 08.00 утра по ссылке.

О чем эфир

Ситуация на фронте, нужды, поддержка Украины: руководитель ОП Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Салливаном.

Стороны также обсудили подготовку к Вашингтонскому саммиту и первому инаугурационному саммиту по формуле мира.

Об этом не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE. Сегодня к нам пришли:

Олег Стрелка, представитель ГСЧС в Сумской области;

Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины";

Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт-международник;

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин";

Анна Скороход, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Украины "За Будущее";

Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя;

Александр Бородин, пресс-офицер 3 ОШБр;

Олесь Доний, политолог, общественный деятель;

Сергей Евтушок, народный депутат Украины, Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам регламента и депутатской этики;

Валерий Гончарук, политолог, руководитель Департамента избирательных технологий.

Российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В результате были повреждены жилые дома и детский сад. Есть пострадавшие.