Радниця керівника ОП Зарівна відповіла, чи допоможе Мирний саміт закінчити війну в Україні

Помічниця керівника Офісу Президента України з питань комунікацій Дар'я Зарівна розповіла про майбутній Мирний саміт. Вона відповіла, чи допоможе він закінчити війну.

Про це Дар'я Зарівна розповіла в коментарі Новини.LIVE.

Мирний саміт у Швейцарії

За словами Зарівної, підготовка до саміту наразі триває в активній фазі. Наразі вона не може розповісти, скільки саме країн уже підтвердили свою присутність, адже не всі говорили про це публічно.

"Я, на жаль, не можу вам дати там зараз точну цифру, але динаміка точно дуже позитивна. Я вважаю, що це дуже хороша динаміка, я нею задоволена. Наразі відправлено понад сто запрошень, скільки країн буде фінально не знаю", — зазначила помічниця керівника ОП.

Вона розповіла, що Україна та Швейцарія професійно готуються до саміту. За її словами, це відбувається стратегічно і дуже глибоко з увагою до найменших дрібниць.

"Я чесно не хочу поки що говорити про підсумки саміту, про те, в якому вигляді це буде, адже ще занадто ще багато часу до самого саміту. Таку більшу конкретику я змогла б дати ближче до дати", — каже Зарівна.

Вона також зазначила, що не впевнена, що Китаю точно не буде на саміті в Швейцарії.

"Я б сказала, що це старт розмов з відповідальними країнами, які поважають міжнародне право і Статут ООН, про те, яким має бути справедливий і сталий мир для України", — додала помічниця керівника ОП.

Нагадаємо, президент США Джо Байден, ймовірно, не братиме учать в українському Саміті миру, який відбудеться у червні в Швейцарії.

Раніше Президент України Володимир Зеленський провів окремі телефонні розмови з президенткою Північної Македонії, прем’єр-міністрами Греції та Норвегії. Голова держави висловив важливість залучення широкого кола держав до першого Глобального саміту миру з метою відновлення справедливого миру на принципах, визначених у Статуті ООН.