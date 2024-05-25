Советник руководителя ОП Заривная ответила, поможет ли Мирный саммит закончить войну в Украине

Помощник руководителя Офиса Президента Украины по вопросам коммуникаций Дарья Заривная рассказала о предстоящем Мирном саммите. Она ответила, поможет ли он окончить войну.

Об этом Дарья Заривная рассказала в комментарии Новини.LIVE.

Мирный саммит в Швейцарии

По словам Заривной, подготовка к саммиту сейчас продолжается в активной фазе. Сейчас она не может рассказать, сколько именно стран уже подтвердили свое присутствие, ведь не все говорили об этом публично.

"Я, к сожалению, не могу вам дать там сейчас точную цифру, но динамика точно очень положительная. Я считаю, что это очень хорошая динамика, я ею довольна. Сейчас отправлено более ста приглашений, сколько стран будет финально не знаю", — отметила помощник руководителя ОП.

Она рассказала, что Украина и Швейцария профессионально готовятся к саммиту. По ее словам, это происходит стратегически и очень глубоко с вниманием к малейшим мелочам.

"Я честно не хочу пока говорить об итогах саммита, о том, в каком виде это будет, ведь еще слишком много времени до самого саммита. Такую большую конкретику я смогла бы дать ближе к дате", — говорит Заривная.

Она также отметила, что не уверена, что Китай точно не будет на саммите в Швейцарии.

"Я бы сказала, что это старт разговоров с ответственными странами, которые уважают международное право и Устав ООН, о том, каким должен быть справедливый и устойчивый мир для Украины", — добавила помощник руководителя ОП.

Напомним, президент США Джо Байден, вероятно, не будет принимать участие в украинском Саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел отдельные телефонные разговоры с президентом Северной Македонии, премьер-министрами Греции и Норвегии. Глава государства выразил важность привлечения широкого круга государств к первому Глобальному саммиту мира с целью восстановления справедливого мира на принципах, определенных в Уставе ООН.