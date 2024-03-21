Радник мера Маріуполя розповів, що в міському порту помітили перший з початку року корабель РФ

У порту тимчасово окупованого Маріуполя було помічено російський корабель, це перше судно з початку 2024 року. Швидше за все, на судні чергова партія вкраденого зерна.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі "Ранок.LIVE".

Корабель у Маріупольському порту

Андрющенко розповів, що не вдалось встановити, що це за корабель. Проте скоріш за все перевозить зерно, бо "більше нема чого вивозити"

"Як військова логістика — порт не працює", — зазначив Андрющенко.

Причина в тому, що є певні проблеми в розвантаженні кораблів. Для цього їм потрібне залізничне сполучення. Але і це є недоцільним, бо тоді вантаж можуть атакувати українські військові.

Нагадаємо, що Росія має намір до кінця 2024 року запустити рух залізницею, яка пролягатиме тимчасово окупованими територіями Донецької, Запорізької, Херсонської областей, та має з'єднати Ростов-на-Дону і окупований Крим. Проте проект і досі існує лише на папері.

Також до цього ми писали про те, у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розпочали нову хвилю жорстоких зачисток та перевірок. Після таких дій люди просто зникають.