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Радник мера Маріуполя розповів, що в міському порту помітили перший з початку року корабель РФ

Радник мера Маріуполя розповів, що в міському порту помітили перший з початку року корабель РФ

21 березня 2024 р. 17:40

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17:40 Радник мера Маріуполя розповів, що в міському порту помітили перший з початку року корабель РФ

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17:00 Чи розпадеться партія "Слуга Народу" — кияни поділилися думками

Text

16:10 Андрющенко розповів, що змінилось в логістиці окупантів

Text

15:45 Андрющенко відповів чи побудують росіяни залізницю від Ростова до Криму в цьому році

Text

15:20 Скороход розповіла чи є криза між президентом та депутатами "Слуга народу"

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Text

14:40 Нардеп розповіла про проблеми виїзду депутатів закордон

Text

13:35 Військовий розповів про особливості ранкової атаки Києва

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12:45 Прикордонники показали останні дні оборони Авдіївки

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У порту тимчасово окупованого Маріуполя було помічено російський корабель, це перше судно з початку 2024 року. Швидше за все, на судні чергова партія вкраденого зерна.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі "Ранок.LIVE".

Корабель у Маріупольському порту 

Андрющенко розповів, що не вдалось встановити, що це за корабель. Проте скоріш за все перевозить зерно, бо "більше нема чого вивозити" 

"Як військова логістика — порт не працює", — зазначив Андрющенко.

Причина в тому, що є певні проблеми в розвантаженні кораблів. Для цього їм потрібне залізничне сполучення. Але і це є недоцільним, бо тоді вантаж можуть атакувати українські військові. 

Нагадаємо, що Росія має намір до кінця 2024 року запустити рух залізницею, яка пролягатиме тимчасово окупованими територіями Донецької, Запорізької, Херсонської областей, та має з'єднати Ростов-на-Дону і окупований Крим. Проте проект і досі існує лише на папері.

Також до цього ми писали про те, у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розпочали нову хвилю жорстоких зачисток та перевірок. Після таких дій люди просто зникають.

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17:43 Як довго триватиме військова спецоперація в РФ — російські добровольці розповіли деталі кампанії

17:40 Шевченко екстрено прибув до збірної України — відома причина

17:39 Співпрацювали з РФ та допомагали окупантам — двом посадовцям часів Януковича СБУ висунула підозри

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

17:34 Через атаку РФ у Києві постраждало виробництво хліба — збитки у десятки мільйонів

17:20 Одеситам підвищили розмір компенсації за зруйноване житло — кому саме

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14:40 Нардеп розповіла про проблеми виїзду депутатів закордон

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