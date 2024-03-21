Советник мэра Мариуполя рассказал, что в городском порту был замечен первый с начала года корабль РФ

В порту временно оккупированного Мариуполя был замечен российский корабль, это первое судно с начала 2024 года. Скорее всего, на судне очередная партия украденного зерна.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Утро.LIVE".

Корабль в Мариупольском порту

Андрющенко рассказал, что зафиксированный корабль имеет не установленный класс. Однако, скорее всего, перевозит зерно, потому что "больше нечего вывозить"

"Как военная логистика — порт не работает", — отметил Андрющенко.

Причина в том, что есть некоторые проблемы в разгрузке кораблей. Для этого им нужно железнодорожное сообщение. Но и это нецелесообразно, потому что груз могут атаковать украинские военные.

Напомним, что Россия намерена до конца 2024 года запустить движение по железной дороге, которая будет проходить временно оккупированными территориями Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и должна соединить Ростов-на-Дону и оккупированный Крым. Однако проект до сих пор существует только на бумаге.

Также до этого мы писали о том, что во временно оккупированном Мариуполе россияне начали новую волну жестоких зачисток и проверок. После таких действий люди просто исчезают.