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Советник мэра Мариуполя рассказал, что в городском порту был замечен первый с начала года корабль РФ

Советник мэра Мариуполя рассказал, что в городском порту был замечен первый с начала года корабль РФ

21 марта 2024 г. 17:40

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17:40 Советник мэра Мариуполя рассказал, что в городском порту был замечен первый с начала года корабль РФ

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17:00 Распадется ли партия "Слуга Народа" - киевляне поделились мнениями

Text

16:10 Андрющенко рассказал, что изменилось в логистике окупантов

Text

15:45 Андрющенко ответил построят ли россияне железную дорогу от Ростова до Крыма в этом году

Text

15:20 Скороход рассказала, есть ли кризис между президентом и депутатами "Слуга народа"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:40 Нардеп рассказала о проблемах выезда депутатов за границу

Text

13:35 Военный рассказал об особенностях утренней атаки Киева

Text

12:45 Пограничники показали последние дни обороны Авдеевки

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В порту временно оккупированного Мариуполя был замечен российский корабль, это первое судно с начала 2024 года. Скорее всего, на судне очередная партия украденного зерна.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Утро.LIVE".

Корабль в Мариупольском порту

Андрющенко рассказал, что зафиксированный корабль имеет не установленный класс. Однако, скорее всего, перевозит зерно, потому что "больше нечего вывозить"

"Как военная логистика — порт не работает", — отметил Андрющенко.

Причина в том, что есть некоторые проблемы в разгрузке кораблей. Для этого им нужно железнодорожное сообщение. Но и это нецелесообразно, потому что груз могут атаковать украинские военные.

Напомним, что Россия намерена до конца 2024 года запустить движение по железной дороге, которая будет проходить временно оккупированными территориями Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и должна соединить Ростов-на-Дону и оккупированный Крым. Однако проект до сих пор существует только на бумаге.

Также до этого мы писали о том, что во временно оккупированном Мариуполе россияне начали новую волну жестоких зачисток и проверок. После таких действий люди просто исчезают.

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17:53 Окоп не помог — бойцы Нацгвардии нанесли удар из дрона по пехоте РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:10 Андрющенко рассказал, что изменилось в логистике окупантов

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:40 Нардеп рассказала о проблемах выезда депутатов за границу

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13:35 Военный рассказал об особенностях утренней атаки Киева

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12:45 Пограничники показали последние дни обороны Авдеевки

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