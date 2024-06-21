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Путін в КНДР — дипломат Левченко заявив про перший візит двійника диктатора за кордон

Путін в КНДР — дипломат Левченко заявив про перший візит двійника диктатора за кордон

21 червня 2024 р. 10:52

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10:52 Путін в КНДР — дипломат Левченко заявив про перший візит двійника диктатора за кордон

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Росія вперше наважилася відправляти двійника диктатора Володимира Путіна для візитів за кордон. Зокрема, йдеться про Північну Корею.

Про це повідомив дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол Олександр Левченко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 21 червня.

Двійник Путіна в КНДР

Левченко стверджує, що візит в Північну Корею здійснив двійник Путіна. За його словами, вони між собою дуже схожі, однак трохи молодші диктатора та вищі. 

"Путін ходить на дуже високих каблуках, бо він дуже низенький", — зазначив дипломат.

За його словами, справжній Путін трохи тягне ногу, коли йде, а на кадрах з КНДР — такого немає. Там він рухається досить жваво. 

"Це вперше, я вважаю, Росія наважилася двійника направляти на міжнародні візити, чого раніше не було", — каже Левченко.

Він додав, що Кім Чен Ин навряд чи зрозумів підміну.

Нагадаємо, 19 червня у Пхеньяні російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Зокрема, Кім Чен Ин висловив Путіну повну підтримку у його війні проти України.

Також Путін пригрозив Південній Кореї щодо можливих поставок летальної зброї для України. Він назвав це "дуже великою помилкою".

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11:05 Збірна України обрала фартову форму на матч зі Словаччиною

11:05 Суд змусив ПЦУ підписати договір про охорону двохсотрічної церкви на Львівщині — деталі

10:54 Вибухи в Харківській області — окупанти поранили чоловіка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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