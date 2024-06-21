Путін в КНДР — дипломат Левченко заявив про перший візит двійника диктатора за кордон

Росія вперше наважилася відправляти двійника диктатора Володимира Путіна для візитів за кордон. Зокрема, йдеться про Північну Корею.

Про це повідомив дипломат, Надзвичайний та Повноважний Посол Олександр Левченко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 21 червня.

Двійник Путіна в КНДР

Левченко стверджує, що візит в Північну Корею здійснив двійник Путіна. За його словами, вони між собою дуже схожі, однак трохи молодші диктатора та вищі.

"Путін ходить на дуже високих каблуках, бо він дуже низенький", — зазначив дипломат.

За його словами, справжній Путін трохи тягне ногу, коли йде, а на кадрах з КНДР — такого немає. Там він рухається досить жваво.

"Це вперше, я вважаю, Росія наважилася двійника направляти на міжнародні візити, чого раніше не було", — каже Левченко.

Він додав, що Кім Чен Ин навряд чи зрозумів підміну.

Нагадаємо, 19 червня у Пхеньяні російський диктатор Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Зокрема, Кім Чен Ин висловив Путіну повну підтримку у його війні проти України.

Також Путін пригрозив Південній Кореї щодо можливих поставок летальної зброї для України. Він назвав це "дуже великою помилкою".