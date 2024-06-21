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Путин в КНДР — дипломат Левченко заявил о первом визите двойника диктатора за границу

Путин в КНДР — дипломат Левченко заявил о первом визите двойника диктатора за границу

21 июня 2024 г. 10:52

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Россия впервые решилась отправлять двойника диктатора Владимира Путина для визитов за границу. В частности, речь идет о Северной Корее.

Об этом сообщил дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 21 июня.

Двойник Путина в КНДР

Левченко утверждает, что визит в Северную Корею совершил двойник Путина. По его словам, они между собой очень похожи, однако немного младше диктатора и выше.

"Путин ходит на очень высоких каблуках, потому что он очень низенький", — отметил дипломат.

По его словам, настоящий Путин немного тянет ногу, когда идет, а на кадрах из КНДР такого нет. Там он двигается достаточно живо.

"Это впервые, я считаю, Россия решилась двойника направлять на международные визиты, чего раньше не было", — говорит Левченко.

Он добавил, что Ким Чен Ын вряд ли понял замену.

Напомним, 19 июня в Пхеньяне российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. В частности, Ким Чен Ын выразил Путину полную поддержку в его войне против Украины.

Также Путин пригрозил Южной Корее по поводу возможных поставок летального оружия для Украины. Он назвал это "очень большой ошибкой".

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