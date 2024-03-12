Протести на польському кордоні — що стоїть за конфліктом та як його вирішити

Колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа переконаний, що протистояння на польському кордоні — це елемент великого конфлікту всередині Європейського союзу. Для того, щоб вирішити ситуацію, на його думку, потрібно принаймні прибрати усі російські продукти з європейського ринку.

Про це експерт сказав в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Як вирішити ситуацію на польському кордоні

Кульпа пояснив, що протести відбуваються у багатьох країнах Європи. За його словами, аграрії незадоволені політикою ЄС. Це питання, які, зокрема, стосуються зеленого порядку та умов фінансування сільського господарства.

"І те сільське господарство не вигідне в тій формі, в якій зараз є. Тому що відбувається фінансовий тиск перш за все з боку РФ, яка використовує зерно та інші сільгосппродукти як зброю", — сказав Кульпа.

Він додав, що для того, щоб вирішити ситуацію, потрібно перш за все прибрати російські продукти з європейського ринку. По-друге, як наголосив експерт, потрібна інтервенція європейської комісії на ринку у такому вигляді, щоб скупити все зерно, яке наразі знаходиться на складах.

Крім того, на думку Кульпи, Польща повинна ухвалити відповідне законодавство, щоб будь-яка блокада була неможливою. Адже, переконує, що Польща перебуває у стані гібридної війни з РФ.

Нагадаємо, поляки офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Мітинги триватимуть до 30 квітня 2024 року.

Днем раніше у ЗМІ повідомили, що поляки перестали пропускати пасажирські автобуси на кордоні, які їдуть з України в Польщу та навпаки. Інцидент зафіксували на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".