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Протести на польському кордоні — що стоїть за конфліктом та як його вирішити

Протести на польському кордоні — що стоїть за конфліктом та як його вирішити

12 березня 2024 р. 11:35

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11:56 Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

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11:35 Протести на польському кордоні — що стоїть за конфліктом та як його вирішити

Text

11:30 Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

Text

09:33 Братчук прокоментував спецоперацію легіону "Свобода Росії"

Text

08:49 У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

07:59 Напад на ТЦК у Чернівецькій області та сварка чоловіків і військових в Одесі — ефір Новини.LIVE

11 березня 2024
Text

22:29 Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

Text

20:30 Які умови введення контингенту НАТО та армії Франції в Україну — Марк Фейгін в ефірі Новини.LIVE

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18:19 Що не так з підвищенням зарплат та пенсій бійцям ЗСУ — Андрій Рева в ефірі Новини.LIVE

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18:14 Командир підрозділу БпЛА розповів, які зміни необхідно запровадити в ЗСУ

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Колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа переконаний, що протистояння на польському кордоні — це елемент великого конфлікту всередині Європейського союзу. Для того, щоб вирішити ситуацію, на його думку, потрібно принаймні прибрати усі російські продукти з європейського ринку. 

Про це експерт сказав в інтерв'ю на Новини.LIVE.

Як вирішити ситуацію на польському кордоні

Кульпа пояснив, що протести відбуваються у багатьох країнах Європи. За його словами, аграрії незадоволені політикою ЄС. Це питання, які, зокрема, стосуються зеленого порядку та умов фінансування сільського господарства. 

"І те сільське господарство не вигідне в тій формі, в якій зараз є. Тому що відбувається фінансовий тиск перш за все з боку РФ, яка використовує зерно та інші сільгосппродукти як зброю", — сказав Кульпа. 

Він додав, що для того, щоб вирішити ситуацію, потрібно перш за все прибрати російські продукти з європейського ринку. По-друге, як наголосив експерт, потрібна інтервенція європейської комісії на ринку у такому вигляді, щоб скупити все зерно, яке наразі знаходиться на складах. 

Крім того, на думку Кульпи, Польща повинна ухвалити відповідне законодавство, щоб будь-яка блокада була неможливою. Адже, переконує, що Польща перебуває у стані гібридної війни з РФ. 

Нагадаємо, поляки офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Мітинги триватимуть до 30 квітня 2024 року.

Днем раніше у ЗМІ повідомили, що поляки перестали пропускати пасажирські автобуси на кордоні, які їдуть з України в Польщу та навпаки. Інцидент зафіксували на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". 

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12:28 Зеленський заявив, що пауза війни допоможе Путіну відновити свою армію

12:20 Стало відомо, скільки серйозних спроб замахів на Буданова було здійснено

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:15 Перевозив рибу з Червоної книги — на Одещині затримали браконьєра

12:06 Ворог завдав ракетного удару по Запорізькій області — загинув чоловік

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11:30 Військовий пояснив, чи причетна Україна до спецоперації добровольців РФ у Бєлгороді

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09:33 Братчук прокоментував спецоперацію легіону "Свобода Росії"

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08:49 У Раді пояснили, як вплине на вартість квитків відновлення авіасполучення в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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07:59 Напад на ТЦК у Чернівецькій області та сварка чоловіків і військових в Одесі — ефір Новини.LIVE

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22:29 Вбивство Навального та розпад Росії після перемоги України — Ольга Романова в ефірі Новини.LIVE

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