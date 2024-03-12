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Протесты на польской границе – что стоит за конфликтом и как его решить

Протесты на польской границе – что стоит за конфликтом и как его решить

12 марта 2024 г. 11:35

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11:35 Протесты на польской границе – что стоит за конфликтом и как его решить

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11:30 Военный объяснил, причастна ли Украина к спецоперации добровольцев РФ в Белгороде

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09:33 Братчук прокомментировал спецоперацию легиона "Свобода России"

Text

08:49 В Раде объяснили, как повлияет на стоимость билетов возобновление авиасообщения в Украине

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Text

07:59 Драка с ТЦК в Черновицкой области и ссора между мужчинами и военными в Одессе — эфир Новини.LIVE

11 марта 2024
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22:29 Убийство Навального и распад России после победы Украины — Ольга Романова в эфире Новини.LIVE

Text

20:30 Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

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18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

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Бывший член правительства Польши Петр Кульпа убежден, что противостояние на польской границе является элементом большого конфликта внутри Европейского союза. Для того чтобы разрешить ситуацию, по его мнению, нужно по крайней мере убрать все российские продукты с европейского рынка.

Об этом эксперт сказал в интервью на Новини.LIVE.

Как разрешить ситуацию на польской границе

Кульпа объяснил, что протесты проходят во многих странах Европы. По его словам, аграрии недовольны политикой ЕС. Это вопросы, в частности, касающиеся зеленого порядка и условий финансирования сельского хозяйства.

"И то сельское хозяйство не выгодно в той форме, в которой сейчас есть. Потому что происходит финансовое давление, прежде всего, со стороны РФ, которая использует зерно и другие сельхозпродукты как оружие", — сказал Кульпа.

Он добавил, что для того чтобы разрешить ситуацию, нужно прежде всего убрать российские продукты с европейского рынка. Во-вторых, как подчеркнул эксперт, нужна интервенция европейской комиссии на рынке в таком виде, чтобы скупить все зерно, которое сейчас находится на складах.

Кроме того, по мнению Кульпы, Польша должна принять соответствующее законодательство, чтобы любая блокада была невозможна. Ведь убеждает, что Польша находится в состоянии гибридной войны с РФ.

Напомним, поляки официально объявили о продолжении своих протестов и блокадах границы. Митинги продлятся до 30 апреля 2024 года.

Днем ранее в СМИ сообщили, что поляки перестали пропускать пассажирские автобусы на границе, которые едут из Украины в Польшу и наоборот. Инцидент зафиксирован на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".

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11:56 Зеленский жестко высказался о Путине и назвал цели Кремля в войне

11:50 Уничтожение оккупантов в укрытиях — как 28 ОМБр дронами поразила россиян

11:50 ​​​​​​​Манчестер Сити заплатит за игрока сборной Украины почти 150 млн евро

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:35 Протесты на польской границе – что стоит за конфликтом и как его решить

Text

11:30 Военный объяснил, причастна ли Украина к спецоперации добровольцев РФ в Белгороде

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09:33 Братчук прокомментировал спецоперацию легиона "Свобода России"

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08:49 В Раде объяснили, как повлияет на стоимость билетов возобновление авиасообщения в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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07:59 Драка с ТЦК в Черновицкой области и ссора между мужчинами и военными в Одессе — эфир Новини.LIVE

11 марта 2024
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22:29 Убийство Навального и распад России после победы Украины — Ольга Романова в эфире Новини.LIVE

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20:30 Какие условия введения контингента НАТО и армии Франции в Украину — Марк Фейгин в эфире Новини.LIVE

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18:19 Что не так с повышением зарплат и пенсий бойцам ВСУ — Андрей Рева в эфире Новини.LIVE

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18:14 Командир подразделения БпЛА рассказал, какие изменения необходимо ввести в ВСУ