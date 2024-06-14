Прощання з військовою Шурою Рязанцевою та де частіше вимикатимуть світло — головні новини 14 червня

На Одещині прикордонники під час огляду транспорту викрили 41 осіб, які намагались незаконно потрапити за кордон. Водночас у Києві пройшла церемонія прощання з військовослужбовицею Олександрою "Ялтою" Рязанцевою.

Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску "Просто Новини".

Головні новини за 14 червня

На території Одеської області прикордонна служба затримала вантажівку, яка перевозила 41-го ухилянта;

Через планові ремонтні роботи на енергетичних блоках, в Україні почастішають відключення електроенергії;

За розповсюдження відомостей про місцезнаходження українських військових через телеграм-канал Supernova+, його адміністратору може загрожувати до восьми років позбавлення волі;

У столиці України відбулася церемонія прощання з військовослужбовцем Шурою Рязанцевою, відомою під позивним "Ялта".

Нагадаємо, на зустрічі країн НАТО 14 червня був схвалений план, який зміцнить взаємодію Альянсу та України у сфері постачання зброї та підготовки українських військових.

Раніше ми писали, що до України повернули ще 254 тіла полеглих бійців ЗСУ. Серед них є оборонці Донецької та Луганської областей.