Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Прощання з військовою Шурою Рязанцевою та де частіше вимикатимуть світло — головні новини 14 червня arrow
Прощання з військовою Шурою Рязанцевою та де частіше вимикатимуть світло — головні новини 14 червня

Прощання з військовою Шурою Рязанцевою та де частіше вимикатимуть світло — головні новини 14 червня

14 червня 2024 р. 23:04

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:04 Прощання з військовою Шурою Рязанцевою та де частіше вимикатимуть світло — головні новини 14 червня

Text

21:33 Устенко пояснив, чому Росія подібна до СРСР напередодні розпаду

Text

21:08 Глобальний саміт миру стартує вже незабаром — ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

Text

19:48 На Берковецькому кладовищі у Києві попрощалися із військовою Шурою Рязанцевою

Text

19:20 У Берліні ухвалили рішення щодо відновлення Маріуполя — Андрющенко повідомив подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:55 Безпекові угоді на G7 та збір за економічне бронювання — ефір Новини.LIVE

Text

17:47 Голова комісії Київради Вітренко прокоментував закриття МАФів у столиці

Text

17:30 США підписали безпекову угоду з Україною та дали зброю Азову — головні новини з Америки

Text

12:41 Експерт пояснив, чому військових зобов'язали погоджувати коментарі для ЗМІ з командуванням

Text

12:26 Україна без світла — експерт назвав області, які частіше залишатимуться без електрики

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

23:04 Прощання з військовою Шурою Рязанцевою та де частіше вимикатимуть світло — головні новини 14 червня

Text

21:33 Устенко пояснив, чому Росія подібна до СРСР напередодні розпаду

Text

21:08 Глобальний саміт миру стартує вже незабаром — ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

Text

19:48 На Берковецькому кладовищі у Києві попрощалися із військовою Шурою Рязанцевою

Text

19:20 У Берліні ухвалили рішення щодо відновлення Маріуполя — Андрющенко повідомив подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:55 Безпекові угоді на G7 та збір за економічне бронювання — ефір Новини.LIVE

Text

17:47 Голова комісії Київради Вітренко прокоментував закриття МАФів у столиці

Text

17:30 США підписали безпекову угоду з Україною та дали зброю Азову — головні новини з Америки

Text

12:41 Експерт пояснив, чому військових зобов'язали погоджувати коментарі для ЗМІ з командуванням

Text

12:26 Україна без світла — експерт назвав області, які частіше залишатимуться без електрики

На Одещині прикордонники під час огляду транспорту викрили 41 осіб, які намагались незаконно потрапити за кордон. Водночас у Києві пройшла церемонія прощання з військовослужбовицею Олександрою "Ялтою" Рязанцевою.

Про це і не тільки розповів Вадим Ярошенко у випуску "Просто Новини".

Головні новини за 14 червня

  • На території Одеської області прикордонна служба затримала вантажівку, яка перевозила 41-го ухилянта;
  • Через планові ремонтні роботи на енергетичних блоках, в Україні почастішають відключення електроенергії;
  • За розповсюдження відомостей про місцезнаходження українських військових через телеграм-канал Supernova+, його адміністратору може загрожувати до восьми років позбавлення волі;
  • У столиці України відбулася церемонія прощання з військовослужбовцем Шурою Рязанцевою, відомою під позивним "Ялта".

 Нагадаємо, на зустрічі країн НАТО 14 червня був схвалений план, який зміцнить взаємодію Альянсу та України у сфері постачання зброї та підготовки українських військових. 

Раніше ми писали, що до України повернули ще 254 тіла полеглих бійців ЗСУ. Серед них є оборонці Донецької та Луганської областей. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

23:34 Світло буде не у всіх — як завтра діятимуть графіки відключення світла на Харківщині

23:23 В Єврораді назвали дату переговорів щодо членства України і Молдови в ЄС

23:20 Коли буде світло — як працюватимуть графіки на Львівщині завтра

23:07 Відстрочка від мобілізації для брата військового — адвокат пояснив вірогідність

23:05 Долар на ринку України змінився перед вихідними — скільки коштує

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

23:04 Прощання з військовою Шурою Рязанцевою та де частіше вимикатимуть світло — головні новини 14 червня

22:55 Загроза відключення газу — як українцям не втратити доступу до послуги

22:45 Ціни на пальне в Україні — скільки буде коштувати бензин завтра

22:28 У Міноборони пояснили, за яких обставин повістка буде надсилатися на пошту

22:22 Флоріан Вірц забив перший гол на Євро-2024 — відео

23:34 Світло буде не у всіх — як завтра діятимуть графіки відключення світла на Харківщині

23:23 В Єврораді назвали дату переговорів щодо членства України і Молдови в ЄС

23:20 Коли буде світло — як працюватимуть графіки на Львівщині завтра

23:07 Відстрочка від мобілізації для брата військового — адвокат пояснив вірогідність

23:05 Долар на ринку України змінився перед вихідними — скільки коштує

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:55 Загроза відключення газу — як українцям не втратити доступу до послуги

22:45 Ціни на пальне в Україні — скільки буде коштувати бензин завтра

22:28 У Міноборони пояснили, за яких обставин повістка буде надсилатися на пошту

22:22 Флоріан Вірц забив перший гол на Євро-2024 — відео

22:02 На Полтавщині водії маршруток скаржаться на масове вручення ТЦК повісток

Ексклюзив

21:35 Як змінилась робота онлайн-платформ таксі через два місяці після розслідування "Наша Справа"

Новина з відео

06:10 Мирний саміт у Швейцарії — на які результати очікує Україна

05:23 Ринок праці у червні — кому в Україні пропонують зарплатню у 600 тисяч гривень

05:22 Перші півроку правління Мілея в Аргентині — суперечливий початок та економічний бум

13 червня 2024
Ексклюзив

20:20 Чи буде Україна з хлібом цього року — проблеми аграріїв Одещини на жниві

11 червня 2024

23:12 Експерт пояснив різницю ударів РФ по енергетиці між 2022 і 2024 роками

20:15 Наскільки обґрунтовані нові ціни на електрику — думка одеситів

12:49 Що відбувається на ринку праці в Україні — скільки вакансій та де платять найбільшу зарплатню

Новина з відео

05:39 В Україні різко росте кількість нападів на ТЦК, а до "полювання" на ухилянтів хочуть долучити собак

10 червня 2024
Ексклюзив

23:02 Відключення світла триватимуть 2-3 роки, — всі проблеми в енергетиці України

Text

23:04 Прощання з військовою Шурою Рязанцевою та де частіше вимикатимуть світло — головні новини 14 червня

Text

21:33 Устенко пояснив, чому Росія подібна до СРСР напередодні розпаду

Text

21:08 Глобальний саміт миру стартує вже незабаром — ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

Text

19:48 На Берковецькому кладовищі у Києві попрощалися із військовою Шурою Рязанцевою

Text

19:20 У Берліні ухвалили рішення щодо відновлення Маріуполя — Андрющенко повідомив подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:55 Безпекові угоді на G7 та збір за економічне бронювання — ефір Новини.LIVE

Text

17:47 Голова комісії Київради Вітренко прокоментував закриття МАФів у столиці

Text

17:30 США підписали безпекову угоду з Україною та дали зброю Азову — головні новини з Америки

Text

12:41 Експерт пояснив, чому військових зобов'язали погоджувати коментарі для ЗМІ з командуванням

Text

12:26 Україна без світла — експерт назвав області, які частіше залишатимуться без електрики