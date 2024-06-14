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Прощание с военной Шурой Рязанцевой и где будут чаще выключать свет — главные новости 14 июня

Прощание с военной Шурой Рязанцевой и где будут чаще выключать свет — главные новости 14 июня

14 июня 2024 г. 23:04

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23:04 Прощание с военной Шурой Рязанцевой и где будут чаще выключать свет — главные новости 14 июня

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21:33 Устенко объяснил, почему Россия подобна СССР накануне распада

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19:48 На Берковецком кладбище в Киеве попрощались с военной Шурой Рязанцевой

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19:20 В Берлине приняли решение о восстановлении Мариуполя — Андрющенко сообщил подробности

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17:55 Соглашения о безопасности на G7 и сбор за экономическое бронирование — эфир Новини.LIVE

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17:47 Глава комиссии Киевсовета Витренко прокомментировал закрытие МАФов в столице

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17:30 США подписали соглашение о безопасности с Украиной и дали оружие Азову — главные новости из Америки

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12:41 Эксперт объяснил, почему военных обязали согласовывать комментарии для СМИ с командованием

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12:26 Украина без света — эксперт назвал области, которые будут чаще оставаться без электричества

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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23:04 Прощание с военной Шурой Рязанцевой и где будут чаще выключать свет — главные новости 14 июня

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21:33 Устенко объяснил, почему Россия подобна СССР накануне распада

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21:08 Глобальный саммит мира стартует уже в скором времени — эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

Text

19:48 На Берковецком кладбище в Киеве попрощались с военной Шурой Рязанцевой

Text

19:20 В Берлине приняли решение о восстановлении Мариуполя — Андрющенко сообщил подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:55 Соглашения о безопасности на G7 и сбор за экономическое бронирование — эфир Новини.LIVE

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17:47 Глава комиссии Киевсовета Витренко прокомментировал закрытие МАФов в столице

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17:30 США подписали соглашение о безопасности с Украиной и дали оружие Азову — главные новости из Америки

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12:41 Эксперт объяснил, почему военных обязали согласовывать комментарии для СМИ с командованием

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12:26 Украина без света — эксперт назвал области, которые будут чаще оставаться без электричества

В Одесской области пограничники во время осмотра транспорта разоблачили 41 человек, пытавшихся незаконно попасть за границу. В то же время в Киеве прошла церемония прощания с военнослужащей Александрой "Ялтой" Рязанцевой.

Об этом и не только рассказал Вадим Ярошенко в выпуске "Просто Новини".

Главные новости за 14 июня

  • На территории Одесской области пограничная служба задержала грузовик, который перевозил 41-го уклониста;
  • Из-за плановых ремонтных работ на энергетических блоках, в Украине участятся отключения электроэнергии;
  • За распространение сведений о местонахождении украинских военных через телеграм-канал Supernova+, его администратору может грозить до восьми лет лишения свободы;
  • В столице Украины прошла церемония прощания с военнослужащим Шурой Рязанцевой, известной под позывным "Ялта".

Напомним, на встрече стран НАТО 14 июня был одобрен план, который укрепит взаимодействие Альянса и Украины в сфере поставок оружия и подготовки украинских военных.

Ранее мы писали, что в Украину вернули еще 254 тела павших бойцов ВСУ. Среди них есть защитники Донецкой и Луганской областей.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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