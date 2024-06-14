Прощание с военной Шурой Рязанцевой и где будут чаще выключать свет — главные новости 14 июня

В Одесской области пограничники во время осмотра транспорта разоблачили 41 человек, пытавшихся незаконно попасть за границу. В то же время в Киеве прошла церемония прощания с военнослужащей Александрой "Ялтой" Рязанцевой.
Об этом и не только рассказал Вадим Ярошенко в выпуске "Просто Новини".
Главные новости за 14 июня
- На территории Одесской области пограничная служба задержала грузовик, который перевозил 41-го уклониста;
- Из-за плановых ремонтных работ на энергетических блоках, в Украине участятся отключения электроэнергии;
- За распространение сведений о местонахождении украинских военных через телеграм-канал Supernova+, его администратору может грозить до восьми лет лишения свободы;
- В столице Украины прошла церемония прощания с военнослужащим Шурой Рязанцевой, известной под позывным "Ялта".
Напомним, на встрече стран НАТО 14 июня был одобрен план, который укрепит взаимодействие Альянса и Украины в сфере поставок оружия и подготовки украинских военных.
Ранее мы писали, что в Украину вернули еще 254 тела павших бойцов ВСУ. Среди них есть защитники Донецкой и Луганской областей.