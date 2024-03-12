Прорив кордону РФ та заява Зеленського про ситуацію на фронті — ефір Новини.LIVE

Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон у вівторок, 12 березня, зайшли у Бєлгородську, Курську та Брянську області. Вони прорвали державний кордон Росії на танках.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE.

Про що ефір

Гостем студії Вечір.LIVE став військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Разом із ведучою каналу Новини.LIVE Діною Бернадською вони обговорять:

танковий рейд легіону "Свобода Росії" на Білгородську область;

навчання Росії, Китаю та Ірану "Морський пояс безпеки — 2024";

виробництво Росією бомб ФАБ-1500;

заяву Зеленського про те, що "ситуація на фронті зараз краща, ніж за останні три місяці".

Нагадаємо, вранці 12 березня російські добровольчі батальйони зайшли на околиці Бєлгородської області.

Бійці російського добровольчого корпусу зайшли також на територію Брянської області. Представники руху показали нові кадри з місця подій.

Крім того, бойові дії на території Росії прокоментував представник ГУР Андрій Юсов.

Згодом бійці легіону "Свобода Росії" зайшли на територію Курської області та взяли під контроль населений пункт Тьоткіно.