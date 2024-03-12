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Прорив кордону РФ та заява Зеленського про ситуацію на фронті — ефір Новини.LIVE

Прорив кордону РФ та заява Зеленського про ситуацію на фронті — ефір Новини.LIVE

12 березня 2024 р. 19:45

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19:45 Прорив кордону РФ та заява Зеленського про ситуацію на фронті — ефір Новини.LIVE

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19:45 Прорив кордону РФ та заява Зеленського про ситуацію на фронті — ефір Новини.LIVE

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19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

Text

18:28 Справедлива мобілізація та нагальні потреби на фронті — ефір Новини.LIVE

Text

16:52 Нардеп пояснив, чи бронюватимуть усіх поліцейських від мобілізації

Text

16:31 Розпалювали релігійну ворожнечу — в Україні знешкодили агентурну мережу ФСБ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:18 У Києві відбувся страйкбольний турнір 3 ОШБр — як проходить захід та яка вартість участі

Text

14:57 Дипломат Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України

Text

13:02 Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

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11:56 Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

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Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон у вівторок, 12 березня, зайшли у Бєлгородську, Курську та Брянську області. Вони прорвали державний кордон Росії на танках.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Новини.LIVE.

Про що ефір

Гостем студії Вечір.LIVE став військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Разом із ведучою каналу Новини.LIVE Діною Бернадською вони обговорять:

  • танковий рейд легіону "Свобода Росії" на Білгородську область;
  • навчання Росії, Китаю та Ірану "Морський пояс безпеки — 2024";
  • виробництво Росією бомб ФАБ-1500; 
  • заяву Зеленського про те, що "ситуація на фронті зараз краща, ніж за останні три місяці".

Нагадаємо, вранці 12 березня російські добровольчі батальйони зайшли на околиці Бєлгородської області. 

Бійці російського добровольчого корпусу зайшли також на територію Брянської області. Представники руху показали нові кадри з місця подій.

Крім того, бойові дії на території Росії прокоментував представник ГУР Андрій Юсов.

Згодом бійці легіону "Свобода Росії" зайшли на територію Курської області та взяли під контроль населений пункт Тьоткіно.

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19:23 У Кривому Розі через ворожу атаку горить багатоповерхівка, — ОВА

19:15 На Одещині діти вже дегустують нове меню в навчальних закладах

19:10 США готують пакет військової допомоги для України на 400 млн доларів, — Reuters

19:03 Шпигував за будівлями СБУ і ЗСУ — російський агент отримав значний тюремний строк

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:56 Робив ухилянтам фальшиві документи — на Львівщині викрили шахрая

18:53 Мобілізація осіб з інвалідністю до лав ЗСУ — адвокат назвав головну умову

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19:00 Ознаки інсульту, міфи та перша невідкладна допомога — Комаровській в ефірі Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:18 У Києві відбувся страйкбольний турнір 3 ОШБр — як проходить захід та яка вартість участі

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14:57 Дипломат Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України

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13:02 Народний депутат розповів, як до армії призвати вмотивованих бійців

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11:56 Нардеп розповів юридичну різницю воєнного стану від війни

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11:35 Протести на польському кордоні — що стоїть за конфліктом та як його вирішити