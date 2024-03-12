Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE arrow
Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

12 марта 2024 г. 19:45

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

18:28 Справедливая мобилизация и неотложные потребности на фронте — эфир Новини.LIVE

Text

16:52 Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации

Text

16:31 Разжигали религиозную вражду— в Украине обезвредили агентурную сеть ФСБ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:18 В Киеве прошел страйкбольный турнир 3 ОШБр — как проходит мероприятие и какая стоимость участия

Text

14:57 Дипломат Осипенко рассказал об изменениях в стратегии НАТО по Украине

Text

13:02 Народный депутат рассказал, как в армию призвать мотивированных бойцов

Text

11:56 Нардеп рассказал юридическую разницу военного положения от войны

Text

11:35 Протесты на польской границе – что стоит за конфликтом и как его решить

Text

19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

18:28 Справедливая мобилизация и неотложные потребности на фронте — эфир Новини.LIVE

Text

16:52 Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации

Text

16:31 Разжигали религиозную вражду— в Украине обезвредили агентурную сеть ФСБ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:18 В Киеве прошел страйкбольный турнир 3 ОШБр — как проходит мероприятие и какая стоимость участия

Text

14:57 Дипломат Осипенко рассказал об изменениях в стратегии НАТО по Украине

Text

13:02 Народный депутат рассказал, как в армию призвать мотивированных бойцов

Text

11:56 Нардеп рассказал юридическую разницу военного положения от войны

Text

11:35 Протесты на польской границе – что стоит за конфликтом и как его решить

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон во вторник, 12 марта, вошли в Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Они прорвали государственную границу России на танках.

Об этом и не только поговорят в эфире Новини.LIVE.

О чем эфир

Гостем студии Вечір.LIVE стал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Вместе с ведущей канала Новини.LIVE Диной Бернадской они обсудят:

  • танковый рейд легиона "Свобода России" на Белгородскую область;
  • обучение России, Китаю и Ирану "Морской пояс безопасности — 2024";
  • производство Россией бомб ФАБ-1500;
  • заявление Зеленского о том, что "ситуация на фронте сейчас лучше, чем за последние три месяца".

Напомним, утром 12 марта русские добровольческие батальоны зашли на окраины Белгородской области.

Бойцы российского добровольческого корпуса зашли также на территорию Брянской области. Представители движения показали новые кадры с места происшествия.

Кроме того, боевые действия на территории России прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов.

Впоследствии бойцы легиона "Свобода России" зашли на территорию Курской области и взяли под контроль населенный пункт Теткино.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

19:54 Удар по Кривому Рогу — в ОВА сообщают о погибших и раненых

19:54 Зима не отступает — в Укргидрометцентре назвали регионы, где завтра будет свирепствовать метель

Text

19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

19:25 Очереди на границе Украины — на каком КПП водителям придется долго стоять

19:23 В Кривом Роге из-за вражеской атаки горит многоэтажка, — ОВА

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:15 В Одесской области дети уже дегустируют новое меню в учебных заведениях

19:10 США готовят пакет военной помощи для Украины на 400 млн долларов, — Reuters

19:03 Шпионил за зданиями СБУ и ВСУ — российский агент получил значительный тюремный срок

Text

19:00 Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

18:56 Делал уклонистам фальшивые документы — во Львовской области разоблачили мошенника

19:54 Удар по Кривому Рогу — в ОВА сообщают о погибших и раненых

19:54 Зима не отступает — в Укргидрометцентре назвали регионы, где завтра будет свирепствовать метель

19:25 Очереди на границе Украины — на каком КПП водителям придется долго стоять

19:23 В Кривом Роге из-за вражеской атаки горит многоэтажка, — ОВА

19:15 В Одесской области дети уже дегустируют новое меню в учебных заведениях

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:10 США готовят пакет военной помощи для Украины на 400 млн долларов, — Reuters

19:03 Шпионил за зданиями СБУ и ВСУ — российский агент получил значительный тюремный срок

18:56 Делал уклонистам фальшивые документы — во Львовской области разоблачили мошенника

18:53 Мобилизация лиц с инвалидностью в ряды ВСУ — адвокат назвал главное условие

18:48 Адвокат ответил, смогут ли мобилизовать с 18 лет согласно новому законопроекту

Эксклюзив

13:59 В России началась специальная освободительная операция — доброволец

07:30 Цены на цветные металлы в марте — сколько стоит 1 кг алюминия по регионам Украины

11 марта 2024

17:00 Масленица-2024 — отмечают ли праздник одесситы

9 марта 2024

08:00 Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями — знают ли одесситы автора знаменитых строк

06:40 Цены в ломбардах Украины — сколько стоит золото в марте

Эксклюзив

06:36 Юрчишин рассказал о сокращении в министерствах, деле Бигуса и предстоящих выборах — большое интервью

06:31 ТОС-1А Солнцепек — какую огнеметную технику россиян захватили ВСУ

8 марта 2024
Эксклюзив

21:45 Месяц женщин в Соединенных Штатах — как американцы отмечает 8 марта

07:40 Третий год войны — будут ли одесситки отмечать 8 марта

06:40 Новые цены на латунь в Украине — сколько стоят цветные металлы в марте

Text

19:45 Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Признаки инсульта, мифы и первая неотложная помощь — Комаровский в эфире Новини.LIVE

Text

18:28 Справедливая мобилизация и неотложные потребности на фронте — эфир Новини.LIVE

Text

16:52 Нардеп объяснил, будут ли бронировать всех полицейских от мобилизации

Text

16:31 Разжигали религиозную вражду— в Украине обезвредили агентурную сеть ФСБ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:18 В Киеве прошел страйкбольный турнир 3 ОШБр — как проходит мероприятие и какая стоимость участия

Text

14:57 Дипломат Осипенко рассказал об изменениях в стратегии НАТО по Украине

Text

13:02 Народный депутат рассказал, как в армию призвать мотивированных бойцов

Text

11:56 Нардеп рассказал юридическую разницу военного положения от войны

Text

11:35 Протесты на польской границе – что стоит за конфликтом и как его решить