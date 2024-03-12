Прорыв границы РФ и заявление Зеленского о ситуации на фронте — эфир Новини.LIVE

Российский добровольческий корпус, легион "Свобода России" и Сибирский батальон во вторник, 12 марта, вошли в Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Они прорвали государственную границу России на танках.

Об этом и не только поговорят в эфире Новини.LIVE.

О чем эфир

Гостем студии Вечір.LIVE стал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Вместе с ведущей канала Новини.LIVE Диной Бернадской они обсудят:

танковый рейд легиона "Свобода России" на Белгородскую область;

обучение России, Китаю и Ирану "Морской пояс безопасности — 2024";

производство Россией бомб ФАБ-1500;

заявление Зеленского о том, что "ситуация на фронте сейчас лучше, чем за последние три месяца".

Напомним, утром 12 марта русские добровольческие батальоны зашли на окраины Белгородской области.

Бойцы российского добровольческого корпуса зашли также на территорию Брянской области. Представители движения показали новые кадры с места происшествия.

Кроме того, боевые действия на территории России прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов.

Впоследствии бойцы легиона "Свобода России" зашли на территорию Курской области и взяли под контроль населенный пункт Теткино.