Пропозиція миру від Ердогана та ірано-ізраїльська війна — Євген Кисельов в ефірі Новини.LIVE

Черговий гість студії Вечір.LIVE — журналіст, телеведучий та медіаменеджер Євген Кисельов. Тема ефіру — пропозиція миру від президента Туреччини Реджепа Ердогана та ірано-ізраїльська війна.

Переглянути ефір можна о 20:40 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Євгеном Кисельовим

Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

мирний план Реджепа Ердогана;

закон про мобілізацію;

удари армії Росії по енергетичній інфраструктурі;

допомога Україні з боку Заходу;

ірано-ізраїльський конфлікт.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що захист від російських дронів типу Shahed є практично на всіх підстанціях "Укренерго".

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російська армія знову почала атаки на енергетичну інфраструктуру України.