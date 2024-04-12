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Пропозиція миру від Ердогана та ірано-ізраїльська війна — Євген Кисельов в ефірі Новини.LIVE

Пропозиція миру від Ердогана та ірано-ізраїльська війна — Євген Кисельов в ефірі Новини.LIVE

12 квітня 2024 р. 20:37

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20:37Пропозиція миру від Ердогана та ірано-ізраїльська війна — Євген Кисельов в ефірі Новини.LIVE

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20:00 Пропозиція Зеленському "заморозити" війну — Зільбер в ефірі Новини.LIVE

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19:19Критична ситуація в енергетиці та вугільна промисловість — Юрій Продан в ефірі Новини.LIVE

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19:01 Зеленський закликав громади сприяти виробництву вітчизняної зброї

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18:31 Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

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18:05 Що американці знають про Україну — опитування Новини.LIVE у Вашингтоні

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18:00 Чи поверне Україна кордони 1991 року — Матяш в ефірі Новини.LIVE

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13:33 Уряд повинен окремо подати законопроєкт про демобілізацію, — нардеп

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12:12 Нардеп пояснив, чи змінить новий законопроєкт становище з мобілізацією в Україні

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11:53 Депутат розповів, як проходило голосування у ВР щодо законопроєкту про мобілізацію

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20:37 Пропозиція миру від Ердогана та ірано-ізраїльська війна — Євген Кисельов в ефірі Новини.LIVE

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20:00 Пропозиція Зеленському "заморозити" війну — Зільбер в ефірі Новини.LIVE

Text

19:19 Критична ситуація в енергетиці та вугільна промисловість — Юрій Продан в ефірі Новини.LIVE

Text

19:01 Зеленський закликав громади сприяти виробництву вітчизняної зброї

Text

18:31 Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:05 Що американці знають про Україну — опитування Новини.LIVE у Вашингтоні

Text

18:00 Чи поверне Україна кордони 1991 року — Матяш в ефірі Новини.LIVE

Text

13:33 Уряд повинен окремо подати законопроєкт про демобілізацію, — нардеп

Text

12:12 Нардеп пояснив, чи змінить новий законопроєкт становище з мобілізацією в Україні

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11:53 Депутат розповів, як проходило голосування у ВР щодо законопроєкту про мобілізацію

Черговий гість студії Вечір.LIVE — журналіст, телеведучий та медіаменеджер Євген Кисельов. Тема ефіру — пропозиція миру від президента Туреччини Реджепа Ердогана та ірано-ізраїльська війна.

Переглянути ефір можна о 20:40 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Євгеном Кисельовим

Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

  • мирний план Реджепа Ердогана;
  • закон про мобілізацію;
  • удари армії Росії по енергетичній інфраструктурі;
  • допомога Україні з боку Заходу;
  • ірано-ізраїльський конфлікт.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що захист від російських дронів типу Shahed є практично на всіх підстанціях "Укренерго". 

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російська армія знову почала атаки на енергетичну інфраструктуру України.

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20:37 Пропозиція миру від Ердогана та ірано-ізраїльська війна — Євген Кисельов в ефірі Новини.LIVE

20:35 Вибухи на Дніпропетровщині — перші подробиці від ОВА

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20:31 Навіщо росіяни закидають КАБами Харків і Харківщину

20:20 У законі про мобілізацію бронювання держслужбовців має подвійне тлумачення

20:18 Зеленський звільнив заступника керівника ОП Андрія Сибігу — на яку посаду його призначили

20:04 Україна відкрила посольство в Республіці Кот-д'Івуар

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:02 У Костянтинівці лунали вибухи — ворог завдав удару по житлових будинках

20:00 Норвегія передасть Україні 22 винищувачі F-16, — ЗМІ

20:00 Працівники міськради без дозволу провели обстеження домогосподарства — що заявили у суді

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20:37 Пропозиція миру від Ердогана та ірано-ізраїльська війна — Євген Кисельов в ефірі Новини.LIVE

Text

20:00 Пропозиція Зеленському "заморозити" війну — Зільбер в ефірі Новини.LIVE

Text

19:19 Критична ситуація в енергетиці та вугільна промисловість — Юрій Продан в ефірі Новини.LIVE

Text

19:01 Зеленський закликав громади сприяти виробництву вітчизняної зброї

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18:31 Новий формат пакета військової допомоги — Костянтин Боровий в ефірі Новини.LIVE

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Text

18:05 Що американці знають про Україну — опитування Новини.LIVE у Вашингтоні

Text

18:00 Чи поверне Україна кордони 1991 року — Матяш в ефірі Новини.LIVE

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13:33 Уряд повинен окремо подати законопроєкт про демобілізацію, — нардеп

Text

12:12 Нардеп пояснив, чи змінить новий законопроєкт становище з мобілізацією в Україні

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11:53 Депутат розповів, як проходило голосування у ВР щодо законопроєкту про мобілізацію