Пропозиція миру від Ердогана та ірано-ізраїльська війна — Євген Кисельов в ефірі Новини.LIVE

Черговий гість студії Вечір.LIVE — журналіст, телеведучий та медіаменеджер Євген Кисельов. Тема ефіру — пропозиція миру від президента Туреччини Реджепа Ердогана та ірано-ізраїльська війна.
Переглянути ефір можна о 20:40 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Євгеном Кисельовим
Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:
- мирний план Реджепа Ердогана;
- закон про мобілізацію;
- удари армії Росії по енергетичній інфраструктурі;
- допомога Україні з боку Заходу;
- ірано-ізраїльський конфлікт.
Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що захист від російських дронів типу Shahed є практично на всіх підстанціях "Укренерго".
Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російська армія знову почала атаки на енергетичну інфраструктуру України.