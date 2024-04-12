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Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

12 апреля 2024 г. 20:37

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20:37Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

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20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

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19:19Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

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19:01 Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

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18:31 Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

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18:05 Что американцы знают об Украине — опрос Новини.LIVE в Вашингтоне

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18:00 Вернет ли Украина границы 1991 года — Матяш в эфире Новини.LIVE

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13:33 Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп

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12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

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11:53 Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

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20:37 Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

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20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

Text

19:19 Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

Text

19:01 Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

Text

18:31 Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:05 Что американцы знают об Украине — опрос Новини.LIVE в Вашингтоне

Text

18:00 Вернет ли Украина границы 1991 года — Матяш в эфире Новини.LIVE

Text

13:33 Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп

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12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

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11:53 Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации

Очередной гость студии Вечір.LIVE — журналист, телеведущий и медиаменеджер Евгений Киселев. Тема эфира — предложение мира от президента Турции Реджепа Эрдогана и ирано-израильская война.

Посмотреть эфир можно в 20:40 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Евгением Киселевым

Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

  • мирный план Реджепа Эрдогана;
  • закон о мобилизации;
  • удары армии России по энергетической инфраструктуре;
  • помощь Украине со стороны Запада;
  • ирано-израильский конфликт.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что защита от российских дронов типа Shahed есть практически на всех подстанциях "Укрэнерго".

В то же время министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российская армия снова начала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины .

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20:20 В законе о мобилизации бронирование госслужащих имеет двойное толкование

20:18 Зеленский уволил заместителя руководителя ОП Андрея Сибигу — на какую должность его назначили

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:04 Украина открыла посольство в Республике Кот-д'Ивуар

20:02 В Константиновке раздавались взрывы — враг нанес удар по жилым домам

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20:37 Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

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20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

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19:19 Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

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18:00 Вернет ли Украина границы 1991 года — Матяш в эфире Новини.LIVE

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13:33 Правительство должно подать отдельно законопроект о демобилизации, — нардеп

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12:12 Нардеп объяснил, изменит ли новый законопроект положение с мобилизацией в Украине

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11:53 Депутат рассказал, как проходило голосование в ВР по законопроекту о мобилизации