Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

Очередной гость студии Вечір.LIVE — журналист, телеведущий и медиаменеджер Евгений Киселев. Тема эфира — предложение мира от президента Турции Реджепа Эрдогана и ирано-израильская война.
Посмотреть эфир можно в 20:40 по ссылке.
Эфир Вечір.LIVE с Евгением Киселевым
Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:
- мирный план Реджепа Эрдогана;
- закон о мобилизации;
- удары армии России по энергетической инфраструктуре;
- помощь Украине со стороны Запада;
- ирано-израильский конфликт.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что защита от российских дронов типа Shahed есть практически на всех подстанциях "Укрэнерго".
В то же время министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российская армия снова начала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины .