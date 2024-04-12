Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

Очередной гость студии Вечір.LIVE — журналист, телеведущий и медиаменеджер Евгений Киселев. Тема эфира — предложение мира от президента Турции Реджепа Эрдогана и ирано-израильская война.

Посмотреть эфир можно в 20:40 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Евгением Киселевым

Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

мирный план Реджепа Эрдогана;

закон о мобилизации;

удары армии России по энергетической инфраструктуре;

помощь Украине со стороны Запада;

ирано-израильский конфликт.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что защита от российских дронов типа Shahed есть практически на всех подстанциях "Укрэнерго".

В то же время министр энергетики Герман Галущенко заявил, что российская армия снова начала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины .