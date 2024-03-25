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Програма захисту українських електропідстанцій існує ще з 2006 року — що передбачає

Програма захисту українських електропідстанцій існує ще з 2006 року — що передбачає

25 березня 2024 р. 09:06

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Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що програма захисту українських електропідстанцій існує ще з 2006 року. Вона, за його словами, передбачає опускання важливих об'єктів під землю, як це зробили деякі країни Європи. 

Про це експерт сказав у ефірі Новини.LIVE. 

Як захистити українські підстанції від атак Росії

"Єдиний спосіб — це зробити, як Європа, вони всі підстанції в Євросоюзі опускали під землю. В Україні була така програма ще з 2006 року і на неї виділялись кошти. Тому досі така програма існує", — сказав Попенко, говорячи про програму. 

Водночас, він додав, що є великі підстанції, які опустити під землю буд вкрай складно. 

Зрештою, за словами експерта, в нинішній умовах пропонували два варіанти захисту електричних підстанцій. Один з них — встановлення бетонних укриттів зверху над землею. 

"Але, як ми бачимо, результату це не дало", — сказав Попенко, коментуючи ефективність ініціативи. 

Нагадаємо, російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України у п'ятницю, 22 березня. В результаті обстрілу ДТЕК втратила близько половини своїх генерувальних потужностей.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, це була наймасштабніша атака на енергетику за останній час. 

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