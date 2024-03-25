Программа защиты украинских электроподстанций существует еще с 2006 года – что предусматривает

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что программа защиты украинских электроподстанций существует еще с 2006 года. Она, по его словам, подразумевает опускание важных объектов под землю, как это сделали некоторые страны Европы.

Об этом эксперт сказал в эфире Новини.LIVE.

Как защитить украинские подстанции от атак России

"Единственный способ — это сделать, как Европа, все подстанции в Евросоюзе опускали под землю. В Украине была такая программа еще с 2006 года и на нее выделялись средства. Поэтому до сих пор такая программа существует", — сказал Попенко, говоря о программе.

В то же время он добавил, что есть большие подстанции, которые опустить под землю крайне сложно.

Наконец, по словам эксперта, в нынешних условиях предлагали два варианта защиты электрических подстанций. Один из них — установка бетонных укрытий сверху над землей.

"Но, как мы видим, результата это не дало", — сказал Попенко, комментируя эффективность инициативы.

Напомним, российские войска нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины в пятницу, 22 марта. В результате обстрела ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, это была самая масштабная атака на энергетику за последнее время.