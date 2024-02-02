Прогноз контрнаступу від Буданова та що від нього чекати — ефір Новини.LIVE

Новий гість ефіру програми Вечір.LIVE — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Тема ефіру — анонс контрнаступу від голови ГУР Кирила Буданова, та що від нього варто чекати.

Переглянути ефір можна о 19:40 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Дмитром Снєгирьовим

Теми дискусії з ведучим Сергієм Гулюком:

стаття Валерія Залужного для американського телеканалу CNN;

що відбувається між Президентом та Головкомом;

законопроєкт про мобілізацію;

гучні заяви Кирила Буданова щодо нового контрнаступу.

Нагадаємо, що раніше журналіст та головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов заявив, що найближчим часом відбудеться засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ньому Президент України Володимир Зеленський обговорить питання звільнення Головкому ЗСУ Валерія Залужного.

Також Володимир Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Зокрема, вони обговорили активізацію торговельно-економічних відносин.