Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Прогноз контрнаступу від Буданова та що від нього чекати — ефір Новини.LIVE arrow

Прогноз контрнаступу від Буданова та що від нього чекати — ефір Новини.LIVE

02 лютого 2024 р. 19:38

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:38 Прогноз контрнаступу від Буданова та що від нього чекати — ефір Новини.LIVE

Text

19:21 Могли зупинити війну — Каспаров жорстко розкритикував США та Байдена

Text
Новина з відео

18:04 Яка демографія в Україні та Росії — вчений в ефірі Новини.LIVE

Text

17:43 Дев'ять років без Скрябіна — кияни згадали та заспівали легендарні хіти виконавця

Text

16:20 Перевищував арсенал Англії, Франції та Китаю — Каспаров про ядерний потенціал України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:18 Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Text

14:11 Ігнат розповів, як змінилися російські ракети та що з ними не так

Text

13:13 Тарифи на електроенергію в 2024-му зростуть — експерт назвав етапи підвищення

Text

12:03 Буде вікно можливостей — Дикий розповів, за яких умов ЗСУ розпочнуть новий контрнаступ

Text

11:12 Дипломат зробив прогноз щодо війни в Україні на найближчі два роки

Text

19:38 Прогноз контрнаступу від Буданова та що від нього чекати — ефір Новини.LIVE

Text

19:21 Могли зупинити війну — Каспаров жорстко розкритикував США та Байдена

Text
Новина з відео

18:04 Яка демографія в Україні та Росії — вчений в ефірі Новини.LIVE

Text

17:43 Дев'ять років без Скрябіна — кияни згадали та заспівали легендарні хіти виконавця

Text

16:20 Перевищував арсенал Англії, Франції та Китаю — Каспаров про ядерний потенціал України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:18 Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Text

14:11 Ігнат розповів, як змінилися російські ракети та що з ними не так

Text

13:13 Тарифи на електроенергію в 2024-му зростуть — експерт назвав етапи підвищення

Text

12:03 Буде вікно можливостей — Дикий розповів, за яких умов ЗСУ розпочнуть новий контрнаступ

Text

11:12 Дипломат зробив прогноз щодо війни в Україні на найближчі два роки

Популярні відео

Text

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
Text

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18
Text

Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

26 січня 2024 р. 15:39
Text

Новий закон про мобілізацію — чи дійсно ТЦК блокуватимуть рахунки ухилянтів

31 січня 2024 р. 17:07
Text

У ДПСУ попередили про активізацію російських ДРГ у трьох областях

29 січня 2024 р. 18:50

Новий гість ефіру програми Вечір.LIVE — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Тема ефіру — анонс контрнаступу від голови ГУР Кирила Буданова, та що від нього варто чекати.

Переглянути ефір можна о 19:40 за посиланням

Ефір Вечір.LIVE з Дмитром Снєгирьовим

Теми дискусії з ведучим Сергієм Гулюком:

  • стаття Валерія Залужного для американського телеканалу CNN;
  • що відбувається між Президентом та Головкомом;
  • законопроєкт про мобілізацію;
  • гучні заяви Кирила Буданова щодо нового контрнаступу.

Нагадаємо, що раніше журналіст та головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов заявив, що найближчим часом відбудеться засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. На ньому Президент України Володимир Зеленський обговорить питання звільнення Головкому ЗСУ Валерія Залужного.

Також Володимир Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Зокрема, вони обговорили активізацію торговельно-економічних відносин.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:50 З'ясувалося, в які авто не варто сідати людям зі слабким вестибулярним апаратом

19:45 Зеленський провів засідання Ставки — ключові питання

19:45 Спалах грипу в Ужгороді — школи міста закривають на карантин

Text

19:38 Прогноз контрнаступу від Буданова та що від нього чекати — ефір Новини.LIVE

Новина з відео

19:33 Зеленський обговорив з головою ОБСЄ Формулу миру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:32 У Львові з вікна вистрибнув хлопець — що передувало цьому вчинку

19:29 Угорські фермери планують протестувати на кордоні з Україною — чого вимагатимуть

Text

19:21 Могли зупинити війну — Каспаров жорстко розкритикував США та Байдена

19:18 На Харківщині тривають важкі бої за Табаївку — Євлаш розповів про ситуацію на східному фронті

Новина з відео

19:10 Інваліди усіх груп звільняються від мобілізації — адвокат розповів про новий законопроєкт

19:50 З'ясувалося, в які авто не варто сідати людям зі слабким вестибулярним апаратом

19:45 Зеленський провів засідання Ставки — ключові питання

19:45 Спалах грипу в Ужгороді — школи міста закривають на карантин

Новина з відео

19:33 Зеленський обговорив з головою ОБСЄ Формулу миру

Новина з відео

19:32 У Львові з вікна вистрибнув хлопець — що передувало цьому вчинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:29 Угорські фермери планують протестувати на кордоні з Україною — чого вимагатимуть

19:18 На Харківщині тривають важкі бої за Табаївку — Євлаш розповів про ситуацію на східному фронті

Новина з відео

19:10 Інваліди усіх груп звільняються від мобілізації — адвокат розповів про новий законопроєкт

Новина з відео

19:08 В Києві затримали зловмисника, який вкрав у дитини телефон

19:00 Як найкраще налаштувати додаток для водіїв Waze на смартфоні

Новина з фото

13:40 Масовий протест фермерів у Брюсселі — чи отримали мітингарі, що хотіли

Новина з відео

08:07 У новому законопроєкті про мобілізацію багато позитивних моментів — одеський юрист

06:30 Безпекові вимоги РФ — від чого Путін уже відмовився за два роки війни

Новина з відео

06:01 Дев’ять років без Кузьми Скрябіна — яким був улюбленець українців

1 лютого 2024

22:26 Кошти від продажу ФК "Челсі" Абрамовичем вже 2 роки не можуть потрапити з Британії в Україну

Новина з фото

21:04 ЄС ухвалив 50 мільярдів євро допомоги Україні — головні підсумки самміту в Брюсселі

06:30 Корейський варіант для України — наскільки він є реальним

06:05 Чому українські біженці масово переїздять у Німеччину — які умови у 2024 році

31 січня 2024
Новина з відео

07:40 Як підняти економіку України — поради одеситів

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів наприкінці січня

Text

19:38 Прогноз контрнаступу від Буданова та що від нього чекати — ефір Новини.LIVE

Text

19:21 Могли зупинити війну — Каспаров жорстко розкритикував США та Байдена

Text
Новина з відео

18:04 Яка демографія в Україні та Росії — вчений в ефірі Новини.LIVE

Text

17:43 Дев'ять років без Скрябіна — кияни згадали та заспівали легендарні хіти виконавця

Text

16:20 Перевищував арсенал Англії, Франції та Китаю — Каспаров про ядерний потенціал України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:18 Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Text

14:11 Ігнат розповів, як змінилися російські ракети та що з ними не так

Text

13:13 Тарифи на електроенергію в 2024-му зростуть — експерт назвав етапи підвищення

Text

12:03 Буде вікно можливостей — Дикий розповів, за яких умов ЗСУ розпочнуть новий контрнаступ

Text

11:12 Дипломат зробив прогноз щодо війни в Україні на найближчі два роки