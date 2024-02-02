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Прогноз контрнаступления от Буданова и чего ждать — эфир Новини.LIVE

2 февраля 2024 г. 19:38

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19:38 Прогноз контрнаступления от Буданова и чего ждать — эфир Новини.LIVE

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18:04 Какая демография в Украине и России — ученый в эфире Новини.LIVE

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17:43 Девять лет без Скрябина — киевляне вспомнили и спели легендарные хиты исполнителя

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16:20 Превышал арсенал Англии, Франции и Китая — Каспаров о ядерном потенциале Украины

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15:18 Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

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Новый гость эфира программы Вечір.LIVE — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Тема эфира — анонс контрнаступления от главы ГУР Кирилла Буданова, и что от него стоит ждать.

Посмотреть эфир можно в 19:40 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Дмитрием Снегиревым

Темы дискуссии с ведущим Сергеем Гулюком:

  • статья Валерия Залужного для американского телеканала CNN;
  • что происходит между Президентом и Главкомом;
  • законопроект о мобилизации;
  • громкие заявления Кирилла Буданова о новом контрнаступлении.

Напомним, что ранее журналист и главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов заявил, что в ближайшее время состоится заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем Президент Украины Владимир Зеленский обсудит вопросы увольнения Главкома ВСУ Валерия Залужного.

Также Владимир Зеленский сегодня провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. В частности, они обсудили активизацию торгово-экономических отношений.

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