Прогноз контрнаступления от Буданова и чего ждать — эфир Новини.LIVE

Новый гость эфира программы Вечір.LIVE — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Тема эфира — анонс контрнаступления от главы ГУР Кирилла Буданова, и что от него стоит ждать.

Посмотреть эфир можно в 19:40 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Дмитрием Снегиревым

Темы дискуссии с ведущим Сергеем Гулюком:

статья Валерия Залужного для американского телеканала CNN;

что происходит между Президентом и Главкомом;

законопроект о мобилизации;

громкие заявления Кирилла Буданова о новом контрнаступлении.

Напомним, что ранее журналист и главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов заявил, что в ближайшее время состоится заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем Президент Украины Владимир Зеленский обсудит вопросы увольнения Главкома ВСУ Валерия Залужного.

Также Владимир Зеленский сегодня провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. В частности, они обсудили активизацию торгово-экономических отношений.