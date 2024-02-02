Прогноз контрнаступления от Буданова и чего ждать — эфир Новини.LIVE

Новый гость эфира программы Вечір.LIVE — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Тема эфира — анонс контрнаступления от главы ГУР Кирилла Буданова, и что от него стоит ждать.
Посмотреть эфир можно в 19:40 по ссылке.
Эфир Вечір.LIVE с Дмитрием Снегиревым
Темы дискуссии с ведущим Сергеем Гулюком:
- статья Валерия Залужного для американского телеканала CNN;
- что происходит между Президентом и Главкомом;
- законопроект о мобилизации;
- громкие заявления Кирилла Буданова о новом контрнаступлении.
Напомним, что ранее журналист и главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов заявил, что в ближайшее время состоится заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На нем Президент Украины Владимир Зеленский обсудит вопросы увольнения Главкома ВСУ Валерия Залужного.
Также Владимир Зеленский сегодня провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. В частности, они обсудили активизацию торгово-экономических отношений.