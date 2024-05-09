Продовження воєнного стану, Роберта Мецола в Києві та загроза блекауту — головні новини 9 травня

В Україні вчергове продовжили воєнний стан та мобілізацію, а глава Європарламенту Роберта Мецола прибула з візитом до Києва. Водночас влітку Україна може знову зіштовхнутися з тотальним блекаутом.
Про ці й не тільки головні новини 9 травня розповість Вадим Ярошенко у новому випуску програми "Просто Новини".
Головні новини за 9 травня
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження воєнного стану та мобілізації;
- Кількість чоловіків, які незаконно перетинають кордон, різко зросла;
- Яка доля чекає на економічне бронювання від мобілізації?;
- До Києва прибула з візитом спікер Європарламенту Роберта Мецола;
- В Україні фіксують дефіцит електроенергії: чи можлива загроза тотального блекауту?
Нагадаємо, сьогодні на честь святкування Дня Європи, 9 травня, Володимир Зеленський прийняв у Києві главу Європарламенту Роберту Мецолу.
Також глава держави підписав закон про подовження воєнного стану та мобілізації, які тепер набули чинності до 11 серпня.