Продовження воєнного стану, Роберта Мецола в Києві та загроза блекауту — головні новини 9 травня

В Україні вчергове продовжили воєнний стан та мобілізацію, а глава Європарламенту Роберта Мецола прибула з візитом до Києва. Водночас влітку Україна може знову зіштовхнутися з тотальним блекаутом.

Про ці й не тільки головні новини 9 травня розповість Вадим Ярошенко у новому випуску програми "Просто Новини".

Головні новини за 9 травня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження воєнного стану та мобілізації;

Кількість чоловіків, які незаконно перетинають кордон, різко зросла;

Яка доля чекає на економічне бронювання від мобілізації?;

До Києва прибула з візитом спікер Європарламенту Роберта Мецола;

В Україні фіксують дефіцит електроенергії: чи можлива загроза тотального блекауту?

Нагадаємо, сьогодні на честь святкування Дня Європи, 9 травня, Володимир Зеленський прийняв у Києві главу Європарламенту Роберту Мецолу.

Також глава держави підписав закон про подовження воєнного стану та мобілізації, які тепер набули чинності до 11 серпня.