Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Продовження воєнного стану, Роберта Мецола в Києві та загроза блекауту — головні новини 9 травня arrow
Продовження воєнного стану, Роберта Мецола в Києві та загроза блекауту — головні новини 9 травня

Продовження воєнного стану, Роберта Мецола в Києві та загроза блекауту — головні новини 9 травня

09 травня 2024 р. 23:32

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

23:32 Продовження воєнного стану, Роберта Мецола в Києві та загроза блекауту — головні новини 9 травня

Text

22:45Генерал ЗСУ Кривонос заявив про гостру нестачу власної української бойової техніки

Text

20:34 На Закарпатті ДПСУ та ТЦК виписують повістки втікачам-нелегалам — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:16 Мобілізація ув'язнених, проблеми з ГЕС та зростання ОПК України — ефір Вечір.LIVE

Text

15:08 Кучеренко спрогнозував зростання ціни на електроенергію влітку — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:05 Депутат Кучеренко розповів про можливий блекаут та майбутні відключення електроенергії

Text

14:24 Нардеп Федієнко розповів, чи мають журналісти отримати допуск на засідання Верховної Ради

Text

13:57 Голова споживачів комунальних послуг Попенко розповів, хто винен у руйнуванні енергосистеми

Text

13:18 Яка головна проблема мобілізацій й чи змінить щось закон після 18 травня — відповів Романенко

Text

10:10 Міністр Сольський просить підтримати заяву про його відставку, — нардеп

Text

23:32 Продовження воєнного стану, Роберта Мецола в Києві та загроза блекауту — головні новини 9 травня

Text

22:45 Генерал ЗСУ Кривонос заявив про гостру нестачу власної української бойової техніки

Text

20:34 На Закарпатті ДПСУ та ТЦК виписують повістки втікачам-нелегалам — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:16 Мобілізація ув'язнених, проблеми з ГЕС та зростання ОПК України — ефір Вечір.LIVE

Text

15:08 Кучеренко спрогнозував зростання ціни на електроенергію влітку — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:05 Депутат Кучеренко розповів про можливий блекаут та майбутні відключення електроенергії

Text

14:24 Нардеп Федієнко розповів, чи мають журналісти отримати допуск на засідання Верховної Ради

Text

13:57 Голова споживачів комунальних послуг Попенко розповів, хто винен у руйнуванні енергосистеми

Text

13:18 Яка головна проблема мобілізацій й чи змінить щось закон після 18 травня — відповів Романенко

Text

10:10 Міністр Сольський просить підтримати заяву про його відставку, — нардеп

В Україні вчергове продовжили воєнний стан та мобілізацію, а глава Європарламенту Роберта Мецола прибула з візитом до Києва. Водночас влітку Україна може знову зіштовхнутися з тотальним блекаутом. 

Про ці й не тільки головні новини 9 травня розповість Вадим Ярошенко у новому випуску програми "Просто Новини".

Головні новини за 9 травня

  • Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження воєнного стану та мобілізації;
  • Кількість чоловіків, які незаконно перетинають кордон, різко зросла;
  • Яка доля чекає на економічне бронювання від мобілізації?;
  • До Києва прибула з візитом спікер Європарламенту Роберта Мецола;
  • В Україні фіксують дефіцит електроенергії: чи можлива загроза тотального блекауту?

Нагадаємо, сьогодні на честь святкування Дня Європи, 9 травня, Володимир Зеленський прийняв у Києві главу Європарламенту Роберту Мецолу.

Також глава держави підписав закон про подовження воєнного стану та мобілізації, які тепер набули чинності до 11 серпня.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

00:18 У Броварах затримали зловмисника, який погрожував поліцейським зброєю

00:15 Результати другого півфіналу Євробачення-2024 — хто пройшов у фінал

00:00 Українцям за кордоном видаватимуть паспорти за новими правилами — законопроєкт

9 травня 2024

23:45 До якого віку можуть мобілізувати чоловіків в Україні — відповідь адвоката

Text

23:32 Продовження воєнного стану, Роберта Мецола в Києві та загроза блекауту — головні новини 9 травня

23:28 Фаворит букмекерів NEMO у рожевій спідничці підкорив Євробачення-2024

23:27 Зеленський призначив нового командира ССО — що відомо про Олександра Трепака

23:26 Після скандалу з мобілізацією та СБУ Мосейчук розповіла про втрату підписників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:25 Нацбанк різко підвищив курс долара — ситуація на ринку

23:12 Міноборони Німеччини купить у США для України три пускові установки HIMARS

00:18 У Броварах затримали зловмисника, який погрожував поліцейським зброєю

00:15 Результати другого півфіналу Євробачення-2024 — хто пройшов у фінал

00:00 Українцям за кордоном видаватимуть паспорти за новими правилами — законопроєкт

9 травня 2024

23:45 До якого віку можуть мобілізувати чоловіків в Україні — відповідь адвоката

23:28 Фаворит букмекерів NEMO у рожевій спідничці підкорив Євробачення-2024

23:27 Зеленський призначив нового командира ССО — що відомо про Олександра Трепака

23:26 Після скандалу з мобілізацією та СБУ Мосейчук розповіла про втрату підписників

23:25 Нацбанк різко підвищив курс долара — ситуація на ринку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:12 Міноборони Німеччини купить у США для України три пускові установки HIMARS

23:08 "Мста-С" — що відомо про знищені ЗСУ російські самохідки

23:08 "Мста-С" — що відомо про знищені ЗСУ російські самохідки

13:55 В Одесі Катерининської площі більше немає — що замість неї

13:25 Одесити несуть квіти до пам'ятних місць — яка ситуація на Алеї слави

05:56 Лендліз для України — як він виник і чому не запрацював

8 травня 2024

12:25 У пам'яті назавжди — одесити вшанували героїв Другої світової

Ексклюзив

05:45 Як вижити без закордонного паспорта за кордоном та що таке "паспорт іноземця"

7 травня 2024

20:34 Російський "Мангуст" — що за катер знищило ГУР у Криму

07:52 Повернення ухилянтів, за чи проти — неоднозначна реакція одеситів

05:56 Штурмовики Су-25 — як вони відзначилися у війні РФ проти України з 2014 року

Новина з відео

05:37 Розробник БпЛА — про власні вироби для ЗСУ, ''кидалово'' партнерів та візити правоохоронців

Text

23:32 Продовження воєнного стану, Роберта Мецола в Києві та загроза блекауту — головні новини 9 травня

Text

22:45 Генерал ЗСУ Кривонос заявив про гостру нестачу власної української бойової техніки

Text

20:34 На Закарпатті ДПСУ та ТЦК виписують повістки втікачам-нелегалам — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:16 Мобілізація ув'язнених, проблеми з ГЕС та зростання ОПК України — ефір Вечір.LIVE

Text

15:08 Кучеренко спрогнозував зростання ціни на електроенергію влітку — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:05 Депутат Кучеренко розповів про можливий блекаут та майбутні відключення електроенергії

Text

14:24 Нардеп Федієнко розповів, чи мають журналісти отримати допуск на засідання Верховної Ради

Text

13:57 Голова споживачів комунальних послуг Попенко розповів, хто винен у руйнуванні енергосистеми

Text

13:18 Яка головна проблема мобілізацій й чи змінить щось закон після 18 травня — відповів Романенко

Text

10:10 Міністр Сольський просить підтримати заяву про його відставку, — нардеп