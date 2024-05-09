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Продолжение военного положения, Роберта Мецола в Киеве и угроза блекаута — главные новости 9 мая

Продолжение военного положения, Роберта Мецола в Киеве и угроза блекаута — главные новости 9 мая

9 мая 2024 г. 23:32

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23:32 Продолжение военного положения, Роберта Мецола в Киеве и угроза блекаута — главные новости 9 мая

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22:45Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

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20:34 На Закарпатье ГПСУ и ТЦК выписывают повестки беглецам-нелегалам — эксклюзив Новини.LIVE

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18:16 Мобилизация заключенных, проблемы с ГЭС и рост ОПК Украины — эфир Вечір.LIVE

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15:08 Кучеренко спрогнозировал рост цены на электроэнергию летом

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15:05 Депутат Кучеренко рассказал о возможном блэкауте и будущих отключениях электроэнергии

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14:24 Нардеп Федиенко рассказал, должны ли журналисты получить допуск на заседание Верховной Рады

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13:57 Глава потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, кто виноват в разрушении энергосистемы

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13:18 Какая главная проблема мобилизаций и изменит ли что-нибудь закон после 18 мая — ответил Романенко

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10:10 Министр Сольский просит поддержать заявление об его отставке, — нардеп

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23:32 Продолжение военного положения, Роберта Мецола в Киеве и угроза блекаута — главные новости 9 мая

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22:45 Генерал ВСУ Кривонос заявил об острой нехватке собственной украинской боевой техники

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20:34 На Закарпатье ГПСУ и ТЦК выписывают повестки беглецам-нелегалам — эксклюзив Новини.LIVE

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18:16 Мобилизация заключенных, проблемы с ГЭС и рост ОПК Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

15:08 Кучеренко спрогнозировал рост цены на электроэнергию летом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:05 Депутат Кучеренко рассказал о возможном блэкауте и будущих отключениях электроэнергии

Text

14:24 Нардеп Федиенко рассказал, должны ли журналисты получить допуск на заседание Верховной Рады

Text

13:57 Глава потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, кто виноват в разрушении энергосистемы

Text

13:18 Какая главная проблема мобилизаций и изменит ли что-нибудь закон после 18 мая — ответил Романенко

Text

10:10 Министр Сольский просит поддержать заявление об его отставке, — нардеп

В Украине в очередной раз продолжили военное положение и мобилизацию, а глава Европарламента Роберта Мецола прибыла с визитом в Киев. В то же время, летом Украина может снова столкнуться с тотальным блэкаутом.

Об этих и не только главных новостях 9 мая расскажет Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто Новини".

Главные новости за 9 мая

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения и мобилизации;
  • Число мужчин, незаконно пересекающих границу, резко возросло;
  • Какая судьба ожидает экономического бронирования от мобилизации?;
  • В Киев прибыла с визитом спикер Европарламента Роберта Мецола;
  • В Украине фиксируют дефицит электроэнергии: возможна ли угроза тотального блэкаута?

Напомним, сегодня в честь празднования Дня Европы, 9 мая, Владимир Зеленский принял в Киеве главу Европарламента Роберту Мецолу.

Также глава государства подписал закон о продлении военного положения и мобилизации, которые теперь вступили в силу до 11 августа.

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23:27 Зеленский назначил нового командира ССО — что известно об Александре Трепаке

23:26 После скандала с мобилизацией и СБУ Мосейчук рассказала о потере подписчиков

23:25 Нацбанк резко повысил курс доллара — ситуация на рынке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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