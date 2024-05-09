Продолжение военного положения, Роберта Мецола в Киеве и угроза блекаута — главные новости 9 мая

В Украине в очередной раз продолжили военное положение и мобилизацию, а глава Европарламента Роберта Мецола прибыла с визитом в Киев. В то же время, летом Украина может снова столкнуться с тотальным блэкаутом.

Об этих и не только главных новостях 9 мая расскажет Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто Новини".

Главные новости за 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения и мобилизации;

Число мужчин, незаконно пересекающих границу, резко возросло;

Какая судьба ожидает экономического бронирования от мобилизации?;

В Киев прибыла с визитом спикер Европарламента Роберта Мецола;

В Украине фиксируют дефицит электроэнергии: возможна ли угроза тотального блэкаута?

Напомним, сегодня в честь празднования Дня Европы, 9 мая, Владимир Зеленский принял в Киеве главу Европарламента Роберту Мецолу.

Также глава государства подписал закон о продлении военного положения и мобилизации, которые теперь вступили в силу до 11 августа.