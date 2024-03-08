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Призначення Залужного послом та звільнення строковиків — ефір Новини.LIVE

Призначення Залужного послом та звільнення строковиків — ефір Новини.LIVE

08 березня 2024 р. 08:00

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08:00 Призначення Залужного послом та звільнення строковиків — ефір Новини.LIVE

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08:00 Призначення Залужного послом та звільнення строковиків — ефір Новини.LIVE

7 березня 2024
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20:30 Зеленська відмовилася від візиту в США. Яка причина і можливі наслідки — ефір

Text

19:59 Начальник Покровської МВА розповів про ситуацію в місті через обстріли та скільки людей виїхало

Text

19:50 Росія обстріляла Одесу не випадково. Які цілі Кремля — прямий ефір

Text

19:09 Вибух ракети поблизу Зеленського та ситуація під Авдіївкою — новини 7 березня

Text

19:00 Закон на паузі! Чому не можна провести вибори в Україні — ефір з адвокатом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:41 Мобілізація в прифронтовому Покровську — в МВА назвали, чого не вистачає для перемоги

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18:00 Загроза життю Зеленського. Як далеко може зайти Кремль — ефір Новини.LIVE

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17:53 Законопроєкт про мобілізацію — скільки осіб можуть мобілізувати

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16:16 Нескінченні атаки РФ та ситуація неподалік фронту — як живе Покровськ на Донеччині

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Призначення ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на нову посаду та звільнення в запас строковиків. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Ефір можна переглянути на нашому YouTube-каналі

Про що говоритимуть експерти

У четвер, 7 березня Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Крім того, глава держави у Києві провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, під час якої сторони обговорили продовження оборонного співробітництва між країнами.

Також Зеленський підписав указ про звільнення в запас строковиків. Це стосується тих, у кого завершився термін військової служби під час воєнного стану.

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Олександр Палій — історик,
  • Альона Грузіна — культорологиня,
  • Валерій Гончарук — політолог,
  • Сергій Толстов — політолог-міжнародник,
  • Ігор Чаленко — політолог,
  • Ілля Левченко — історик мистецтв,
  • Павло Бакунець — член Комітету Верховної Ради з питань бюджету,
  • Роман Бабій — народний депутат,
  • Катерина Примак — парамедикиня.

Нагадаємо, 7 березня МЗС України повідомило про те, що Зеленський призначив Залужного на посаду посла у Великій Британії.

Сам президент заявив, що рішення було погоджено з ексголовкомом. За словами Зеленського, Залужний "говорив саме про такий напрям для себе — дипломатичний".

Крім того, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко підкреслив, що головний напрямок співпраці України та Великої Британії наразі — це безпекова сфера та військово-технічна допомога. Тому призначення послом у Велику Британію Залужного є цілком логічним.

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08:11 Окупант скаржиться на постійні втрати та відсутність снарядів — перехоплення ГУР

08:04 Знімати дані лічильників будуть по-новому — пояснення ДТЕК

08:00 Українська тенісистка пробилася до півфіналу європейського турніру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:00 Закон на паузі! Чому не можна провести вибори в Україні — ефір з адвокатом

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