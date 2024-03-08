Призначення Залужного послом та звільнення строковиків — ефір Новини.LIVE

Призначення ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на нову посаду та звільнення в запас строковиків. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

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Про що говоритимуть експерти

У четвер, 7 березня Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Крім того, глава держави у Києві провів зустріч із міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, під час якої сторони обговорили продовження оборонного співробітництва між країнами.

Також Зеленський підписав указ про звільнення в запас строковиків. Це стосується тих, у кого завершився термін військової служби під час воєнного стану.

Хто стане гостями студії Новини.LIVE

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Олександр Палій — історик,

Альона Грузіна — культорологиня,

Валерій Гончарук — політолог,

Сергій Толстов — політолог-міжнародник,

Ігор Чаленко — політолог,

Ілля Левченко — історик мистецтв,

Павло Бакунець — член Комітету Верховної Ради з питань бюджету,

Роман Бабій — народний депутат,

Катерина Примак — парамедикиня.

Нагадаємо, 7 березня МЗС України повідомило про те, що Зеленський призначив Залужного на посаду посла у Великій Британії.

Сам президент заявив, що рішення було погоджено з ексголовкомом. За словами Зеленського, Залужний "говорив саме про такий напрям для себе — дипломатичний".

Крім того, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко підкреслив, що головний напрямок співпраці України та Великої Британії наразі — це безпекова сфера та військово-технічна допомога. Тому призначення послом у Велику Британію Залужного є цілком логічним.