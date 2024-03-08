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Назначение Залужного послом и увольнение срочников — эфир Новини.LIVE

Назначение Залужного послом и увольнение срочников — эфир Новини.LIVE

8 марта 2024 г. 8:00

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08:00 Назначение Залужного послом и увольнение срочников — эфир Новини.LIVE

7 марта 2024
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19:50 Россия обстреляла Одессу не случайно. Какие цели Кремля — прямой эфир

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19:09 Взрыв ракеты вблизи Зеленского и ситуация под Авдеевкой — новости 7 марта

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19:00 Закон на паузе! Почему нельзя провести выборы в Украине — эфир с адвокатом

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18:41 Мобилизация в прифронтовом Покровске — в МВА назвали, чего не хватает для победы

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18:00 Угроза жизни Зеленского. Как далеко может зайти Кремль — ефир Новини.LIVE

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17:53 Законопроект о мобилизации — сколько человек могут мобилизировать

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16:16 Бесконечные атаки РФ и ситуация недалеко от фронта — как живет Покровск на Донетчине

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08:00 Назначение Залужного послом и увольнение срочников — эфир Новини.LIVE

7 марта 2024
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20:30 Зеленская отказалась от визита в США. Какая причина и возможные последствия — эфир

Text

19:59 Начальник Покровской ГВА рассказал о ситуации в городе из-за обстрелов и сколько людей уехало

Text

19:50 Россия обстреляла Одессу не случайно. Какие цели Кремля — прямой эфир

Text

19:09 Взрыв ракеты вблизи Зеленского и ситуация под Авдеевкой — новости 7 марта

Text

19:00 Закон на паузе! Почему нельзя провести выборы в Украине — эфир с адвокатом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:41 Мобилизация в прифронтовом Покровске — в МВА назвали, чего не хватает для победы

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18:00 Угроза жизни Зеленского. Как далеко может зайти Кремль — ефир Новини.LIVE

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17:53 Законопроект о мобилизации — сколько человек могут мобилизировать

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Назначение экс-головнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на новую должность и увольнение в запас срочников. Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

Эфир можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

О чем будут говорить эксперты

В четверг, 7 марта, Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Кроме того, глава государства в Киеве провел встречу с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, в ходе которой стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества между странами.

Также Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников. Это касается тех, у кого истек срок военной службы во время военного положения.

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Александр Палий — историк,
  • Алена Грузина — культоролог,
  • Валерий Гончарук — политолог,
  • Сергей Толстов — политолог-международник,
  • Игорь Чаленко — политолог,
  • Илья Левченко — историк искусств,
  • Павел Бакунец — член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета,
  • Роман Бабий — народный депутат,
  • Екатерина Примак — парамедик.

Напомним, 7 марта МИД Украины сообщил о том, что Зеленский назначил Залужного на должность посла в Великобритании.

Сам президент заявил, что решение было согласовано с экс-головкомом. По словам Зеленского, Залужный "говорил именно о таком направлении для себя — дипломатическом".

Кроме того, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко подчеркнул, что главное направление сотрудничества Украины и Великобритании сейчас — это сфера безопасности и военно-техническая помощь. Поэтому назначение послом в Великобританию Залужного вполне логично.

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08:11 Оккупант жалуется на постоянные потери и отсутствие снарядов — перехват ГУР

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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