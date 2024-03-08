Назначение Залужного послом и увольнение срочников — эфир Новини.LIVE

Назначение экс-головнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на новую должность и увольнение в запас срочников. Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE.

Эфир можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

О чем будут говорить эксперты

В четверг, 7 марта, Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Кроме того, глава государства в Киеве провел встречу с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, в ходе которой стороны обсудили продолжение оборонного сотрудничества между странами.

Также Зеленский подписал указ об увольнении в запас срочников. Это касается тех, у кого истек срок военной службы во время военного положения.

Кто станет гостями студии Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали:

Александр Палий — историк,

Алена Грузина — культоролог,

Валерий Гончарук — политолог,

Сергей Толстов — политолог-международник,

Игорь Чаленко — политолог,

Илья Левченко — историк искусств,

Павел Бакунец — член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета,

Роман Бабий — народный депутат,

Екатерина Примак — парамедик.

Напомним, 7 марта МИД Украины сообщил о том, что Зеленский назначил Залужного на должность посла в Великобритании.

Сам президент заявил, что решение было согласовано с экс-головкомом. По словам Зеленского, Залужный "говорил именно о таком направлении для себя — дипломатическом".

Кроме того, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко подчеркнул, что главное направление сотрудничества Украины и Великобритании сейчас — это сфера безопасности и военно-техническая помощь. Поэтому назначение послом в Великобританию Залужного вполне логично.