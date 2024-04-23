Припинення консульських дій для чоловіків за кордоном — політолог назвав ймовірну мету

Політолог Петро Олещук заявив, що згідно з новим документом про мобілізацію, всі консульства України планували припинити надавати свої послуги чоловікам за кордоном. Однак, за його словами, це мало статись дещо пізніше.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що ще сказав політолог

"Подібні дії мали б бути здійснені, але дещо пізніше", — сказав Олещук, коментуючи призупинення консульських послуг для чоловіків за кордоном.

На думку експерта, такими діями українська влада намагається змотивувати громадян, які перебувають за межами України, оновлювати свої дані про військовий облік.

"Оновлення відомостей не означає, що ти повинен миттєво повертатися на територію України", — сказав Олещук.

Він додав, що поки важко припустити, як цей процес відбуватиметься на практиці, зважаючи на відсутність офіційного підтвердження МЗС.

Нагадаємо, 22 квітня ми повідомляли, які зміни чекають на бізнес та військовозобов'язаних в рамках нового закону про мобілізацію. Раніше Президент України Володимир Зеленський відповів, чому в країні знизили призовний вік із 27 до 25 років.