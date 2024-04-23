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Прекращение консульских действий для мужчин за границей — политолог назвал вероятную цель

Прекращение консульских действий для мужчин за границей — политолог назвал вероятную цель

23 апреля 2024 г. 12:37

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Политолог Петр Олещук заявил, что согласно новому документу о мобилизации все консульства Украины планировали прекратить предоставлять свои услуги мужчинам за рубежом. Однако, по его словам, это должно было произойти несколько позже.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что еще сказал политолог

"Подобные действия должны быть совершены, но несколько позже", — сказал Олещук, комментируя приостановку консульских услуг для мужчин за рубежом.

По мнению эксперта, такими действиями украинские власти пытаются мотивировать находящихся за пределами Украины граждан обновлять свои данные о военном учете.

"Обновление сведений не означает, что ты должен мгновенно возвращаться на территорию Украины", — сказал Олещук.

Он добавил, что пока трудно предположить, как этот процесс будет происходить на практике, учитывая отсутствие официального подтверждения МИД.

Напомним, 22 апреля мы сообщали, какие изменения ждут бизнеса и военнообязанных в рамках нового закона о мобилизации. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский ответил, почему в стране снизили призывной возраст с 27 до 25 лет.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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