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Прихильники Трампа влаштували флешмоб, а Байдена вмовляють зняти свою кандидатуру з виборів

Прихильники Трампа влаштували флешмоб, а Байдена вмовляють зняти свою кандидатуру з виборів

19 липня 2024 р. 08:07

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08:07 Прихильники Трампа влаштували флешмоб, а Байдена вмовляють зняти свою кандидатуру з виборів

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08:07 Прихильники Трампа влаштували флешмоб, а Байдена вмовляють зняти свою кандидатуру з виборів

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08:00 Зеленський зустрівся з королем Великої Британії та значне підвищення податків — ефір Ранок.LIVE

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23:16 Нардеп Гончаренко заявив, що гроші виділені на захист енергетики були недовикористані

Text

20:47 Нардепка пояснила, на що вплинуть підвищення цін на паливо та скраплений газ

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17:50 Балтія закриває кордон з Росією, США вагається з Україною та полонені-зрадники — ефір Вечір.LIVE

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17:12 У ДПСУ нагадали нові правила перетину кордону — що треба знати

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15:21 Демченко розповів про стан здоров'я прикордонників, яких повернули з ворожого полона

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:31 Нардеп Крейденко відповів, чи будуть цього тижня кадрові рішення в уряді

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Прихильники Трампа під час з'їзду Республіканської партії обмотали собі вуха на знак підтримки кандидата в президента після замаху на нього у Пенсильванії. Тим часом джерела серед демократів повідомили одному з американських видань, що Байден може зняти свою кандидатуру з виборів.

Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук. 

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У прямому включенні з Вашингтону Уляна Бойчук розповіла про наступне:

  • Джо Байден захворів на коронавірус. Через це демократи відкладають онлайн-голосування за свого кандидата. Зараз він перебуває в Делавері у своєму будинку біля океану. 
  • Одне з видань, посилаючись на джерела серед демократів, повідомило, що Байден може вже цього тижня відмовитись від участі у виборах. 
  • Цього тижня відбулась Республіканська національна конвенція, або з'їзд Республіканської партії. На цих з'їздах партії приймають своїх кандидатів на президентські вибори. Саме там Трампа офіційно затвердили кандидатом від республіканців.
  • Виступив там також кандидат у віцепрезиденти Джей-Ді Венс. Про Україну у своїй промові він нічого не сказав. 
  • Цікавою була позиція Нікі Гейлі, яка також змагалась за те, щоб стати кандидаткою у президенти від республіканців. Раніше вона сильно критикувала політику Трампа, однак останнім часом змінила думку і заявляє, що повністю його підтримує.
  • Дуже багато людей на з'їзді республіканців, на знак підтримки Трампа після нападу, обмотали собі вуха.

Нагадаємо, понад половина демократів вважають, що на президентських виборах у США віцепрезидентка країни Камала Гарріс може замінити Джо Байдена, якщо він зніме свою кандидатуру.

Також зазначимо, що компанія з виробництва взуття, парфумів та інших предметів із символікою Трампа, що належить самому мільярдеру, оголосила про випуск нової моделі кросівок, присвяченої замаху на Трампа.

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08:33 При оновленні даних зазначили неправильну адресу — до яких наслідків готуватися

08:20 Пільги УБД — хто з родичів має право на допомогу у 2024 році

08:12 Черги на кордоні України — де водіям доведеться чекати найдовше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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