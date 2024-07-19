Прихильники Трампа влаштували флешмоб, а Байдена вмовляють зняти свою кандидатуру з виборів

Прихильники Трампа під час з'їзду Республіканської партії обмотали собі вуха на знак підтримки кандидата в президента після замаху на нього у Пенсильванії. Тим часом джерела серед демократів повідомили одному з американських видань, що Байден може зняти свою кандидатуру з виборів.

Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

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У прямому включенні з Вашингтону Уляна Бойчук розповіла про наступне:

Джо Байден захворів на коронавірус. Через це демократи відкладають онлайн-голосування за свого кандидата. Зараз він перебуває в Делавері у своєму будинку біля океану.

Одне з видань, посилаючись на джерела серед демократів, повідомило, що Байден може вже цього тижня відмовитись від участі у виборах.

Цього тижня відбулась Республіканська національна конвенція, або з'їзд Республіканської партії. На цих з'їздах партії приймають своїх кандидатів на президентські вибори. Саме там Трампа офіційно затвердили кандидатом від республіканців.

Виступив там також кандидат у віцепрезиденти Джей-Ді Венс. Про Україну у своїй промові він нічого не сказав.

Цікавою була позиція Нікі Гейлі, яка також змагалась за те, щоб стати кандидаткою у президенти від республіканців. Раніше вона сильно критикувала політику Трампа, однак останнім часом змінила думку і заявляє, що повністю його підтримує.

Дуже багато людей на з'їзді республіканців, на знак підтримки Трампа після нападу, обмотали собі вуха.

Нагадаємо, понад половина демократів вважають, що на президентських виборах у США віцепрезидентка країни Камала Гарріс може замінити Джо Байдена, якщо він зніме свою кандидатуру.

Також зазначимо, що компанія з виробництва взуття, парфумів та інших предметів із символікою Трампа, що належить самому мільярдеру, оголосила про випуск нової моделі кросівок, присвяченої замаху на Трампа.