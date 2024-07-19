Прихильники Трампа влаштували флешмоб, а Байдена вмовляють зняти свою кандидатуру з виборів

Прихильники Трампа під час з'їзду Республіканської партії обмотали собі вуха на знак підтримки кандидата в президента після замаху на нього у Пенсильванії. Тим часом джерела серед демократів повідомили одному з американських видань, що Байден може зняти свою кандидатуру з виборів.
Про це та інше в етері Вечір.LIVE розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.
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У прямому включенні з Вашингтону Уляна Бойчук розповіла про наступне:
- Джо Байден захворів на коронавірус. Через це демократи відкладають онлайн-голосування за свого кандидата. Зараз він перебуває в Делавері у своєму будинку біля океану.
- Одне з видань, посилаючись на джерела серед демократів, повідомило, що Байден може вже цього тижня відмовитись від участі у виборах.
- Цього тижня відбулась Республіканська національна конвенція, або з'їзд Республіканської партії. На цих з'їздах партії приймають своїх кандидатів на президентські вибори. Саме там Трампа офіційно затвердили кандидатом від республіканців.
- Виступив там також кандидат у віцепрезиденти Джей-Ді Венс. Про Україну у своїй промові він нічого не сказав.
- Цікавою була позиція Нікі Гейлі, яка також змагалась за те, щоб стати кандидаткою у президенти від республіканців. Раніше вона сильно критикувала політику Трампа, однак останнім часом змінила думку і заявляє, що повністю його підтримує.
- Дуже багато людей на з'їзді республіканців, на знак підтримки Трампа після нападу, обмотали собі вуха.
Нагадаємо, понад половина демократів вважають, що на президентських виборах у США віцепрезидентка країни Камала Гарріс може замінити Джо Байдена, якщо він зніме свою кандидатуру.
Також зазначимо, що компанія з виробництва взуття, парфумів та інших предметів із символікою Трампа, що належить самому мільярдеру, оголосила про випуск нової моделі кросівок, присвяченої замаху на Трампа.