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Поклонники Трампа устроили флешмоб, а Байдена уговаривают снять свою кандидатуру с выборов

Поклонники Трампа устроили флешмоб, а Байдена уговаривают снять свою кандидатуру с выборов

19 июля 2024 г. 8:07

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08:07 Поклонники Трампа устроили флешмоб, а Байдена уговаривают снять свою кандидатуру с выборов

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23:16 Нардеп Гончаренко заявил, что деньги, выделенные на защиту энергетики, были недоиспользованы

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20:47 Нардеп объяснила, на что повлияют повышение цен на топливо и сжиженный газ

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17:50 Балтия закрывает границу с Россией, США колеблется с Украиной и пленные-предатели — эфир Вечір.LIVE

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17:12 В ГПСУ напомнили новые правила пересечения границы — что нужно знать

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15:21 Демченко рассказал о состоянии здоровья пограничников, которых вернули из вражеского плена

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Сторонники Трампа во время съезда Республиканской партии обмотали себе уши в знак поддержки кандидата в президенты после покушения на него в Пенсильвании . Между тем, источники среди демократов сообщили одному из американских изданий, что Байден может снять свою кандидатуру с выборов.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

Главные новости из США

В прямом включении из Вашингтона Ульяна Бойчук рассказала о следующем:

  • Джо Байден заболел коронавирусом. Поэтому демократы откладывают онлайн-голосование за своего кандидата. Сейчас он находится в Делавере в своем доме у океана.
  • Одно из изданий, ссылаясь на источники среди демократов, сообщило, что Байден может уже на этой неделе отказаться от участия в выборах.
  • На этой неделе состоялась Республиканская национальная конвенция или съезд Республиканской партии. На этих съездах партии принимают своих кандидатов на президентские выборы. Там Трампа официально утвердили кандидатом от республиканцев.
  • Выступил там также кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс. Об Украине в своей речи он ничего не сказал.
  • Интересна позиция Ники Гейли, которая также соревновалась за то, чтобы стать кандидатом в президенты от республиканцев. Ранее она сильно критиковала политику Трампа, однако в последнее время изменила мнение и заявляет, что его полностью поддерживает.
  • Очень многие на съезде республиканцев, в знак поддержки Трампа после нападения, обмотали себе уши.

Напомним, более половины демократов считают, что на президентских выборах в США вице-президент страны Камала Гаррис может заменить Джо Байдена, если он снимет свою кандидатуру.

Также отметим, что компания по производству обуви, духов и других предметов с принадлежащей самому миллиардеру символикой Трампа объявила о выпуске новой модели кроссовок, посвященной покушению на Трампа.

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