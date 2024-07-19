Поклонники Трампа устроили флешмоб, а Байдена уговаривают снять свою кандидатуру с выборов

Сторонники Трампа во время съезда Республиканской партии обмотали себе уши в знак поддержки кандидата в президенты после покушения на него в Пенсильвании . Между тем, источники среди демократов сообщили одному из американских изданий, что Байден может снять свою кандидатуру с выборов.
Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.
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В прямом включении из Вашингтона Ульяна Бойчук рассказала о следующем:
- Джо Байден заболел коронавирусом. Поэтому демократы откладывают онлайн-голосование за своего кандидата. Сейчас он находится в Делавере в своем доме у океана.
- Одно из изданий, ссылаясь на источники среди демократов, сообщило, что Байден может уже на этой неделе отказаться от участия в выборах.
- На этой неделе состоялась Республиканская национальная конвенция или съезд Республиканской партии. На этих съездах партии принимают своих кандидатов на президентские выборы. Там Трампа официально утвердили кандидатом от республиканцев.
- Выступил там также кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс. Об Украине в своей речи он ничего не сказал.
- Интересна позиция Ники Гейли, которая также соревновалась за то, чтобы стать кандидатом в президенты от республиканцев. Ранее она сильно критиковала политику Трампа, однако в последнее время изменила мнение и заявляет, что его полностью поддерживает.
- Очень многие на съезде республиканцев, в знак поддержки Трампа после нападения, обмотали себе уши.
Напомним, более половины демократов считают, что на президентских выборах в США вице-президент страны Камала Гаррис может заменить Джо Байдена, если он снимет свою кандидатуру.
Также отметим, что компания по производству обуви, духов и других предметов с принадлежащей самому миллиардеру символикой Трампа объявила о выпуске новой модели кроссовок, посвященной покушению на Трампа.