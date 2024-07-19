Поклонники Трампа устроили флешмоб, а Байдена уговаривают снять свою кандидатуру с выборов

Сторонники Трампа во время съезда Республиканской партии обмотали себе уши в знак поддержки кандидата в президенты после покушения на него в Пенсильвании . Между тем, источники среди демократов сообщили одному из американских изданий, что Байден может снять свою кандидатуру с выборов.

Об этом и другом в эфире Вечір.LIVE рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

Главные новости из США

В прямом включении из Вашингтона Ульяна Бойчук рассказала о следующем:

Джо Байден заболел коронавирусом. Поэтому демократы откладывают онлайн-голосование за своего кандидата. Сейчас он находится в Делавере в своем доме у океана.

Одно из изданий, ссылаясь на источники среди демократов, сообщило, что Байден может уже на этой неделе отказаться от участия в выборах.

На этой неделе состоялась Республиканская национальная конвенция или съезд Республиканской партии. На этих съездах партии принимают своих кандидатов на президентские выборы. Там Трампа официально утвердили кандидатом от республиканцев.

Выступил там также кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс. Об Украине в своей речи он ничего не сказал.

Интересна позиция Ники Гейли, которая также соревновалась за то, чтобы стать кандидатом в президенты от республиканцев. Ранее она сильно критиковала политику Трампа, однако в последнее время изменила мнение и заявляет, что его полностью поддерживает.

Очень многие на съезде республиканцев, в знак поддержки Трампа после нападения, обмотали себе уши.

Напомним, более половины демократов считают, что на президентских выборах в США вице-президент страны Камала Гаррис может заменить Джо Байдена, если он снимет свою кандидатуру.

Также отметим, что компания по производству обуви, духов и других предметов с принадлежащей самому миллиардеру символикой Трампа объявила о выпуске новой модели кроссовок, посвященной покушению на Трампа.