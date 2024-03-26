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Причетність ФСБ до теракту у "Крокусі" та ймовірний наступ Путіна на Харків — ефір Новини.LIVE

Причетність ФСБ до теракту у "Крокусі" та ймовірний наступ Путіна на Харків — ефір Новини.LIVE

26 березня 2024 р. 20:01

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20:01 Причетність ФСБ до теракту у "Крокусі" та ймовірний наступ Путіна на Харків — ефір Новини.LIVE

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08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

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20:01 Причетність ФСБ до теракту у "Крокусі" та ймовірний наступ Путіна на Харків — ефір Новини.LIVE

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19:16 Обстріли вплинуть на комуналку — Семінський в ефірі Новини.LIVE

Text

18:03 Скільки ракет Циркон є у Росії — Романенко в ефірі Новини.LIVE

Text

14:05 Чи передбачає мобілізаційний законопроєкт економічне бронювання — Гончаренко відповів

Text

12:28 Гончаренко відповів, чи мобілізують юнака після проходження військової підготовки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:04 Скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту — Гончаренко назвав цифру

Text

11:06 Нардеп розповів, що передбачає майбутній законопроєкт щодо призову юнаків з 18 років

Text

10:31 Питання демобілізації — депутат відповів, яким бачать цей процес у парламенті

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09:42 Гуменюк пояснила, для чого росіяни завдають ударів по тилових містах України

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08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — політолог Володимир Фесенко. Тема ефіру — чи причетна ФСБ до теракту у "Крокусі" та ймовірний другий наступ російської армії на Харків.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Володимиром Фесенком

Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

  • потреба ППО для України;
  • напад "Ісламської держави Хорасан" на Крокус;
  • абсолютний провал російської розвідки та силовиків;
  • друга спроба ЗС РФ захопити Харків;
  • закон про мобілізацію.

Нагадаємо, у Кремлі припускають, що армія Росії спробує знову здійснити прорив на Харків.

Також днями в американському ISW пояснили, чому російський президент Володимир Путін посилює роль ФСБ.

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20:07 Барселона продасть зіркового форварда та захисника — про кого йдеться

20:02 Нардеп назвав війська, де найбільш відчутна проблема з мобілізацією

20:01 Компанія з Латвії може відновити авіасполучення з Україною — умови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:01 День Національної гвардії та відставка Данілова — вечірнє звернення Зеленського

19:45 У Нацпарк "Тузлівські лимани" прилетіла велика зграя рожевих фламінго

19:44 В мережу потрапили супутникові знімки підбитого корабля РФ "Іван Хурс" — який вигляд має судно

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20:01 Причетність ФСБ до теракту у "Крокусі" та ймовірний наступ Путіна на Харків — ефір Новини.LIVE

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11:06 Нардеп розповів, що передбачає майбутній законопроєкт щодо призову юнаків з 18 років

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10:31 Питання демобілізації — депутат відповів, яким бачать цей процес у парламенті

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