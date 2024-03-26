Причетність ФСБ до теракту у "Крокусі" та ймовірний наступ Путіна на Харків — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — політолог Володимир Фесенко. Тема ефіру — чи причетна ФСБ до теракту у "Крокусі" та ймовірний другий наступ російської армії на Харків.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Володимиром Фесенком

Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

потреба ППО для України;

напад "Ісламської держави Хорасан" на Крокус;

абсолютний провал російської розвідки та силовиків;

друга спроба ЗС РФ захопити Харків;

закон про мобілізацію.

Нагадаємо, у Кремлі припускають, що армія Росії спробує знову здійснити прорив на Харків.

Також днями в американському ISW пояснили, чому російський президент Володимир Путін посилює роль ФСБ.