Причетність ФСБ до теракту у "Крокусі" та ймовірний наступ Путіна на Харків — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — політолог Володимир Фесенко. Тема ефіру — чи причетна ФСБ до теракту у "Крокусі" та ймовірний другий наступ російської армії на Харків.
Подивитись ефір можна за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Володимиром Фесенком
Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:
- потреба ППО для України;
- напад "Ісламської держави Хорасан" на Крокус;
- абсолютний провал російської розвідки та силовиків;
- друга спроба ЗС РФ захопити Харків;
- закон про мобілізацію.
Нагадаємо, у Кремлі припускають, що армія Росії спробує знову здійснити прорив на Харків.
Також днями в американському ISW пояснили, чому російський президент Володимир Путін посилює роль ФСБ.