Причастность ФСБ в теракте в "Крокусе" и вероятное наступление Путина на Харьков — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — политолог Владимир Фесенко. Тема эфира — причастна ли ФСБ к теракту в "Крокусе" и вероятное второе наступление российской армии на Харьков.
Посмотреть эфир можно по ссылке
Эфир Вечір.LIVE с Владимиром Фесенко
Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:
- потребность ПВО для Украины;
- нападение "Исламского государства Хорасан" на "Крокус";
- абсолютный провал российской разведки и силовиков;
- вторая попытка ВС РФ захватить Харьков;
- закон о мобилизации.
Напомним, в Кремле предполагают, что армия России попытается снова совершить прорыв на Харьков.
Также на днях в американском ISW объяснили, почему российский президент Владимир Путин усиливает роль ФСБ.