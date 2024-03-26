Причастность ФСБ в теракте в "Крокусе" и вероятное наступление Путина на Харьков — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — политолог Владимир Фесенко. Тема эфира — причастна ли ФСБ к теракту в "Крокусе" и вероятное второе наступление российской армии на Харьков.

Посмотреть эфир можно по ссылке

Эфир Вечір.LIVE с Владимиром Фесенко

Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

потребность ПВО для Украины;

нападение "Исламского государства Хорасан" на "Крокус";

абсолютный провал российской разведки и силовиков;

вторая попытка ВС РФ захватить Харьков;

закон о мобилизации.

Напомним, в Кремле предполагают, что армия России попытается снова совершить прорыв на Харьков.

Также на днях в американском ISW объяснили, почему российский президент Владимир Путин усиливает роль ФСБ.