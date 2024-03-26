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Причастность ФСБ в теракте в "Крокусе" и вероятное наступление Путина на Харьков — эфир Новини.LIVE

Причастность ФСБ в теракте в "Крокусе" и вероятное наступление Путина на Харьков — эфир Новини.LIVE

26 марта 2024 г. 20:01

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20:01 Причастность ФСБ в теракте в "Крокусе" и вероятное наступление Путина на Харьков — эфир Новини.LIVE

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19:16 Обстрелы повлияют на коммуналку — Семинский в эфире Новини.LIVE

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18:03 Сколько ракет Циркон есть у России — Романенко в эфире Новини.LIVE

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14:05 Предусматривает ли мобилизационный законопроект экономическое бронирование — Гончаренко ответил

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12:28 Гончаренко ответил, мобилизуют ли юношу после прохождения военной подготовки

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12:04 Сколько правок рассмотрели к мобилизационному законопроекту — Гончаренко назвал цифру

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11:06 Нардеп рассказал, что предусматривает будущий законопроект по призыву юношей с 18 лет

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10:31 Вопрос демобилизации — депутат ответил, каким видят этот процесс в парламенте

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Эксклюзив

09:42Гуменюк объяснила, для чего россияне наносят удары по тыловым городам Украины

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

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20:01 Причастность ФСБ в теракте в "Крокусе" и вероятное наступление Путина на Харьков — эфир Новини.LIVE

Text

19:16 Обстрелы повлияют на коммуналку — Семинский в эфире Новини.LIVE

Text

18:03 Сколько ракет Циркон есть у России — Романенко в эфире Новини.LIVE

Text

14:05 Предусматривает ли мобилизационный законопроект экономическое бронирование — Гончаренко ответил

Text

12:28 Гончаренко ответил, мобилизуют ли юношу после прохождения военной подготовки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:04 Сколько правок рассмотрели к мобилизационному законопроекту — Гончаренко назвал цифру

Text

11:06 Нардеп рассказал, что предусматривает будущий законопроект по призыву юношей с 18 лет

Text

10:31 Вопрос демобилизации — депутат ответил, каким видят этот процесс в парламенте

Text
Эксклюзив

09:42 Гуменюк объяснила, для чего россияне наносят удары по тыловым городам Украины

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — политолог Владимир Фесенко. Тема эфира — причастна ли ФСБ к теракту в "Крокусе" и вероятное второе наступление российской армии на Харьков.

Посмотреть эфир можно по ссылке 

Эфир Вечір.LIVE с Владимиром Фесенко

Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

  • потребность ПВО для Украины;
  • нападение "Исламского государства Хорасан" на "Крокус";
  • абсолютный провал российской разведки и силовиков;
  • вторая попытка ВС РФ захватить Харьков;
  • закон о мобилизации.

Напомним, в Кремле предполагают, что армия России попытается снова совершить прорыв на Харьков.

Также на днях в американском ISW объяснили, почему российский президент Владимир Путин усиливает роль ФСБ.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:06 Нардеп рассказал, что предусматривает будущий законопроект по призыву юношей с 18 лет

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10:31 Вопрос демобилизации — депутат ответил, каким видят этот процесс в парламенте

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