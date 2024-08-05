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Презентація перших F-16 в Україні та знищення російського підводного човна — ефір Ранок.LIVE

Презентація перших F-16 в Україні та знищення російського підводного човна — ефір Ранок.LIVE

05 серпня 2024 р. 08:00

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4 серпня 2024
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21:33 Акція "Free Azov" у Києві — сотні киян вийшли підтримати військовополонених

Text

17:30 Журналіст Кисельов назвав причину наміру Путіна повернути до Росії особливо небезпечного терориста

Text

16:08 Помста за чоловіків і дітей — як жінки з Бучі тренуються у лавах ЗСУ

3 серпня 2024
Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий аналітик Денис Попович, міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук, політолог Петро Олещук, народні депутати України Володимир Крейденко та Георгій Мазурашу, льотчик-випробувач першого класу, полковник Повітряних сил Збройних сил України Олександр Лиходід, речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов та експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Основною темою ефіру буде презентація перших винищувачів F-16 в Україні.

Окрім того, гості ефіру обговорять евакуацію українців з Лівану та відправку захисниками на дно російського підводного човна "Ростов-на-Дону".

Також прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

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08:35 У Волгограді лунали потужні вибухи — зафіксовано пожежу на підстанції

08:21 Окупанти 472 рази за добу вдарили по Запорізькій області — зруйновано житло

08:18 Окупанти вдарили по Дніпропетровщині — в ОВА розкрили деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:15 Коростильов, Ковтун та Верняєв боротимуться за медалі — розклад українців на 10-й день Олімпіади

08:14 Житлові субсидії на опалювальний сезон — хто та як зможе отримати

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