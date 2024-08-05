Презентація перших F-16 в Україні та знищення російського підводного човна — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий аналітик Денис Попович, міжнародний експерт, економіст, член "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук, політолог Петро Олещук, народні депутати України Володимир Крейденко та Георгій Мазурашу, льотчик-випробувач першого класу, полковник Повітряних сил Збройних сил України Олександр Лиходід, речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов та експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

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Ефір Ранок.LIVE

Основною темою ефіру буде презентація перших винищувачів F-16 в Україні.

Окрім того, гості ефіру обговорять евакуацію українців з Лівану та відправку захисниками на дно російського підводного човна "Ростов-на-Дону".

Також прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.