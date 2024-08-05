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Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

5 августа 2024 г. 8:00

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08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

4 августа 2024
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21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

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17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

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16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
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19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

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17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

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17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

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17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

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16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

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14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

4 августа 2024
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21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный аналитик Денис Попович, международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук, политолог Петр Олещук, народные депутаты Украины Владимир Крейденко и Георгий Мазурашу, летчик-испытатель первого класса, полковник Воздушных сил Александр Лиходид, спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов и эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Основной темой эфира станет презентация первых истребителей F-16 в Украине.

Кроме того, гости эфира обсудят эвакуацию украинцев из Ливана и отправку защитниками на дно российской подводной лодки "Ростов-на-Дону".

Также прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

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08:14 Жилищные субсидии на отопительный сезон — кто и как сможет получить

08:13 Правительство Мали разорвало дипломатические отношения с Украиной — какая причина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:09 В России заговорили о "красных линиях" после появления у Украины F-16 — оценка ISW

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