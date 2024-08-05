Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный аналитик Денис Попович, международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук, политолог Петр Олещук, народные депутаты Украины Владимир Крейденко и Георгий Мазурашу, летчик-испытатель первого класса, полковник Воздушных сил Александр Лиходид, спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов и эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Основной темой эфира станет презентация первых истребителей F-16 в Украине.

Кроме того, гости эфира обсудят эвакуацию украинцев из Ливана и отправку защитниками на дно российской подводной лодки "Ростов-на-Дону".

Также прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.