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Пресконференція Зеленського у Швеції — прямий ефір Новини.LIVE

Пресконференція Зеленського у Швеції — прямий ефір Новини.LIVE

31 травня 2024 р. 14:03

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14:07 Що заважає розвиватися українському бізнесу — нардеп назвав несподівану причину

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14:03 Пресконференція Зеленського у Швеції — прямий ефір Новини.LIVE

Text

14:00 Звернення Столтенберга — прямий ефір пресконференції генсека НАТО

Text
Новина з відео

12:59 День памʼяті у США, президентські вибори і суд над Трампом, — головні новини Америки

Text

10:05 Жовніренко прокоментував заборону для України бити по території РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Оборона Києва, збідніння українців та дозвіл на удари по Росії — ефір Ранок.LIVE

30 травня 2024
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23:55 Україні потрібно вдосконалювати оборонно-промисловий комплекс, — нардепка від партії "Слуга народу"

Text

22:12 Який відсоток економіки України знаходиться в тіні — відповідь Реви

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21:16 Штрафи для військовозобов'язаних жінок та тариф на світло — Просто Новини

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Президент України Володимир Зеленський перебуває у Швеції з офіційним візитом. Після участі у зустрічі з питань безпеки країн Північної Європи з президентом Фінляндії та прем'єр-міністрами Данії, Норвегії, Ісландії та Швеції глава держави проведе пресконференцію. 

Подивитися можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Пресконференція Зеленського у Швеції

Зазначимо, що під час візиту Зеленського було підписано угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Швецією. 

Нагадаємо, Зеленський прибув до столиці Швеції Стокгольма. Там відбудеться третій саміт Україна — Північна Європа.

Також Україна та Швеція підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Протягом 2024-2026 років Стокгольм надасть Києву військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро). Сума зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.

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14:45 У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок удару по багатоповерхівці

14:41 На Харківщині вже кілька днів не можуть загасити пожежу — вогонь охопив 3700 га лісу

14:33 Умовний термін скасували — як суд змінив покарання для львів'янина, який проігнорував повістку в ТЦК

14:32 У Харкові чоловік проривався у зруйнований будинок, де під завалами його дружина та донька

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:23 Майже третина українців живе у бідності через війну — Світовий банк

14:23 У Броварах прокуратура вимагає повернути землю біля Десни вартістю понад 140 млн грн

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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