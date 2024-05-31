Пресконференція Зеленського у Швеції — прямий ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський перебуває у Швеції з офіційним візитом. Після участі у зустрічі з питань безпеки країн Північної Європи з президентом Фінляндії та прем'єр-міністрами Данії, Норвегії, Ісландії та Швеції глава держави проведе пресконференцію.

Подивитися можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Пресконференція Зеленського у Швеції

Зазначимо, що під час візиту Зеленського було підписано угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Швецією.

Нагадаємо, Зеленський прибув до столиці Швеції Стокгольма. Там відбудеться третій саміт Україна — Північна Європа.

Також Україна та Швеція підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Протягом 2024-2026 років Стокгольм надасть Києву військову допомогу на 75 млрд шведських крон (близько 6,5 млрд євро). Сума зростатиме протягом десятирічного терміну дії документа.