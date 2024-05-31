Пресс-конференция Зеленского в Швеции — прямой эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Швеции с официальным визитом. После участия во встрече по безопасности стран Северной Европы с президентом Финляндии и премьер-министрами Дании, Норвегии, Исландии и Швеции глава государства проведет пресс-конференцию.

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Пресс-конференция Зеленского в Швеции

Отметим, что во время визита Зеленского было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Швецией.

Напомним, Зеленский прибыл в столицу Швеции Стокгольм. Там состоится третий саммит Украина — Северная Европа.

Также Украина и Швеция также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. В течение 2024-2026 годов Стокгольм предоставит Киеву военную помощь на 75 млрд шведских крон (около 6,5 млрд евро). Сумма будет расти в течение десятилетнего срока действия документа.