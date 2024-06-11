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Пресконференція Зеленського та Шольца у Берліні — прямий ефір

Пресконференція Зеленського та Шольца у Берліні — прямий ефір

11 червня 2024 р. 14:24

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12:59 Семінський заявив, що Україна буде наполягати на відновленні кордонів 2014 року

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:25 Надходження у 50 млрд грн та жорсткий контроль — експерт назвав загрози нових тарифів на світло

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У вівторок, 11 червня, Президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в столиці Німеччини, Берліні. Там розпочалася Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2024).

Переглянути спільну пресконференцію Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца можна на YouTube-каналі Новини.LIVE. Початок о 13:55.

Візит Зеленського до Німеччини

Конференцію з відновлення відкрили канцлер ФРН Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський. 

Під час виступу Зеленський заявив про перемогу України у битві за Чорне море, але наголосив, що ще не всі потреби української армії задоволені.

Крім того, Президент України наголосив, що Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими. Зокрема, необхідно щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot.

Нагадаємо, 6 червня Володимир Зеленський прибув до Франції для участі в заходах з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Також глава держави виступив у французькому парламенті. Під час своєї промови він порівняв висадку військ антигітлерівської коаліції в Нормандії з війною в Україні.

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14:42 На війні загинула військова Олександра Рязанцева

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:23 У Дніпрі пролунали вибухи

14:23 Народний синоптик Наталка Діденко назвала області, з яких завтра відступить спека та задуха

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