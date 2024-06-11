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Пресс-конференция Зеленского и Шольца в Берлине — прямой эфир

Пресс-конференция Зеленского и Шольца в Берлине — прямой эфир

11 июня 2024 г. 14:24

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13:25 Кучеренко объяснил, почему новое распределение лимитов электроэнергии "несправедливое"

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13:22 Харченко прокомментировал шансы отремонтировать уничтоженную украинскую генерацию к зиме

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12:59 Семинский заявил, что Украина будет настаивать на восстановлении границ 2014 года

Text

12:17 Тарифы на газ — эксперт назвал реальную цену и ждать ли повышения

Text
Эксклюзив

11:32 Россия изменила тактику ударов по энергетической системе — Харченко объяснил, как именно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:25 Поступления в 50 млрд грн и жесткий контроль — эксперт назвал угрозы новых тарифов на свет

Text
Эксклюзив

11:05 Без света до 10 часов в сутки — Харченко рассказал, что ждет украинцев зимой

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09:50 Эксперт объяснил, почему в Украине сильно переоценивают коррупцию

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Во вторник, 11 июня Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в столице Германии, Берлине. Там началась Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2024).

Посмотреть совместную пресс-конференцию Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца можно на YouTube-канале Новини.LIVE. Начало в 13:55

Визит Зеленского в Германию

Конференцию по восстановлению открыли канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский.

Во время выступления Зеленский заявил о победе Украины в битве за Черное море, но подчеркнул, что еще не все потребности украинской армии удовлетворены.

Кроме того, Президент Украины подчеркнул, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме. В частности, необходимо, по меньшей мере, семь систем противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, 6 июня Владимир Зеленский прибыл во Францию ​​для участия в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Также глава государства выступил во французском парламенте. В своей речи он сравнил высадку войск антигитлеровской коалиции в Нормандии с войной в Украине.

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14:44 Россияне убили ракетой рыбака на Харьковщине

14:42 На войне погибла военная Александра Рязанцева

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:23 В Днепре раздались взрывы

14:23 Народный синоптик Наталья Диденко назвала области, из которых завтра отступит жара и духота

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12:59 Семинский заявил, что Украина будет настаивать на восстановлении границ 2014 года

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12:17 Тарифы на газ — эксперт назвал реальную цену и ждать ли повышения

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11:32 Россия изменила тактику ударов по энергетической системе — Харченко объяснил, как именно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:25 Поступления в 50 млрд грн и жесткий контроль — эксперт назвал угрозы новых тарифов на свет

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