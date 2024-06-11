Пресс-конференция Зеленского и Шольца в Берлине — прямой эфир

Во вторник, 11 июня Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в столице Германии, Берлине. Там началась Конференция по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2024).

Посмотреть совместную пресс-конференцию Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца можно на YouTube-канале Новини.LIVE. Начало в 13:55

Визит Зеленского в Германию

Конференцию по восстановлению открыли канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский.

Во время выступления Зеленский заявил о победе Украины в битве за Черное море, но подчеркнул, что еще не все потребности украинской армии удовлетворены.

Кроме того, Президент Украины подчеркнул, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме. В частности, необходимо, по меньшей мере, семь систем противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, 6 июня Владимир Зеленский прибыл во Францию ​​для участия в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Также глава государства выступил во французском парламенте. В своей речи он сравнил высадку войск антигитлеровской коалиции в Нормандии с войной в Украине.