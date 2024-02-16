Пресконференція Зеленського і Макрона — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. Він має намір підписати двосторонню угоду про безпеку з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі

Зеленський прилетів з візитом у Францію на зустріч з президентом країни Емануелем Макроном. В аеропорту главу держави зустрів міністр оборони країни Себастьян Лекорню.

За повідомленням французького мовника, сьогодні голова держави може підписати гарантії безпеки між Францією та Україною.

Візит до Франції підтвердив в Telegram і сам глава держави.

"Париж. Запланована зустріч із Президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи", — написав Володимир Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський прилетів з візитом у Францію на зустріч з президентом країни Емануелем Макроном. В аеропорту главу держави зустрів міністр оборони країни Себастьян Лекорню.

Також у Німеччині президент підписав угоду про співробітництво у сфері безпеки, а також угоду про надання Україні Німеччиною гарантій безпеки.