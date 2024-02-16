Пресс-конференция Зеленского и Макрона — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж. Он намерен подписать двустороннее соглашение о безопасности с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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Зеленский встретился с Макроном в Париже

Зеленский прилетел с визитом во Францию на встречу с президентом Эмануэлем Макроном. В аэропорту главу государства встретил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

По сообщению французского вещателя, сегодня глава государства может подписать гарантии безопасности между Францией и Украиной.

Визит во Францию подтвердил в Telegram и сам глава государства.

"Париж. Запланирована встреча с Президентом Макроном и важное соглашение. Наше сотрудничество дает результаты в защите жизни Украины и всей нашей Европы", — написал Владимир Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский прилетел с визитом во Францию на встречу с президентом Эмануэлем Макроном. В аэропорту главу государства встретил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Также в Германии президент подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, а также соглашение о предоставлении Украине Германией гарантий безопасности.