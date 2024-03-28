Пресконференція прем'єрів — Туск та Шмигаль на перемовинах у Варшаві — ефір Новини.LIVE

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та його польський колега Дональд Туск зробили заяви для засобів масової інформації після двосторонніх переговорів. Зокрема, йдеться про вирішення ситуації на польсько-українському кордоні, який продовжують блокувати польські фермери.

Пресконференцію можна подивитися в ефірі Новини.LIVE за посиланням.

Пресконференція Дениса Шмигаля і Дональда Туска

Представники України на чолі зі Шмигалем приїхали до Варшави, щоб провести перемовини з польським керівництвом. У столиці сторони проведуть міжурядові консультації, на яких обговорять, зокрема, блокаду кордону.

На початку візиту відбулася церемонія вітання, після якої почалася пленарна сесія. Шмигаль і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск проведуть пресконференцію, де відповідатимуть на всі питання та розкажуть про результати перемовин.

Нагадаємо, на початку березня польські фермери влаштували масштабні протести у Варшаві. Вони вимагали повної блокади агропродукції з України. Дональд Туск назвав неприйнятними вимоги протестувальників.

Також ми писали про те, що міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман заявив, що з 1 квітня буде зупинено транзит української агропродукції через територію країни. Посадовець також назвав нові обмеження в торгівлі з Україною.