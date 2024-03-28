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Пресконференція прем'єрів — Туск та Шмигаль на перемовинах у Варшаві — ефір Новини.LIVE

Пресконференція прем'єрів — Туск та Шмигаль на перемовинах у Варшаві — ефір Новини.LIVE

28 березня 2024 р. 13:25

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13:25 Пресконференція прем'єрів — Туск та Шмигаль на перемовинах у Варшаві — ефір Новини.LIVE

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13:25 Пресконференція прем'єрів — Туск та Шмигаль на перемовинах у Варшаві — ефір Новини.LIVE

Text

13:10 Скільки в Україні арештованих військовослужбовців — нардеп назвав кількість

Text

11:50 Військових попередили про релокацію в будь-який момент, — нардеп

Text

11:22 У Польщі все частіше задумуються про війну — політолог зробив невтішну заяву

Text

10:46 Росія змінила тактику обстрілів України — у Раді назвали мету

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:28 Дикий назвав найбільш небезпечне озброєння для житлових районів, яке використовує РФ

Text

08:28 Статус "обмежено придатний" скасовують — нардеп відповів, чого чекати від мобілізаційного закону

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08:00 Обстріл Харкова — ефір Новини.LIVE

27 березня 2024
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22:00 Звідки взялася гіперзвукова ракета Циркон — авіаційний експерт в ефірі Новини.LIVE

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та його польський колега Дональд Туск зробили заяви для засобів масової інформації після двосторонніх переговорів. Зокрема, йдеться про вирішення ситуації на польсько-українському кордоні, який продовжують блокувати польські фермери.

Пресконференцію можна подивитися в ефірі Новини.LIVE за посиланням.

Пресконференція Дениса Шмигаля і Дональда Туска

Представники України на чолі зі Шмигалем приїхали до Варшави, щоб провести перемовини з польським керівництвом. У столиці сторони проведуть міжурядові консультації, на яких обговорять, зокрема, блокаду кордону.

На початку візиту відбулася церемонія вітання, після якої почалася пленарна сесія. Шмигаль і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск проведуть пресконференцію, де відповідатимуть на всі питання та розкажуть про результати перемовин.

Нагадаємо, на початку березня польські фермери влаштували масштабні протести у Варшаві. Вони вимагали повної блокади агропродукції з України. Дональд Туск назвав неприйнятними вимоги протестувальників.

Також ми писали про те, що міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман заявив, що з 1 квітня буде зупинено транзит української агропродукції через територію країни. Посадовець також назвав нові обмеження в торгівлі з Україною.

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13:43 У ПФУ розказали подробиці публікації пікантного фото — як з'явилась відверта світлина

13:41 Як отримати відшкодування, якщо ваш автомобіль опинився під обстрілом

13:40 Став "татусем" за 4,5 тис доларів — прикордонники затримали ухилянта

13:39 До України прибула голова Національної Асамблеї Франції

13:38 Зеленський представив нового очільника Служби зовнішньої розвідки України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:35 У Львові пройшло прощання з творцем незалежної України Ігорем Юхновським — фоторепортаж Новини.LIVE

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

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11:50 Військових попередили про релокацію в будь-який момент, — нардеп

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11:22 У Польщі все частіше задумуються про війну — політолог зробив невтішну заяву

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10:46 Росія змінила тактику обстрілів України — у Раді назвали мету

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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09:28 Дикий назвав найбільш небезпечне озброєння для житлових районів, яке використовує РФ

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