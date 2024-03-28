Пресс-конференция премьеров — Туск и Шмигаль на переговорах в Варшаве — эфир Новини.LIVE

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и его польский коллега Дональд Туск сделали заявления для СМИ после двусторонних переговоров. В частности, речь идет о разрешении ситуации на польско-украинской границе, которую продолжают блокировать польские фермеры.

Пресс-конференцию можно посмотреть в эфире Новини.LIVE по ссылке.

Пресс-конференция Дениса Шмыгаля и Дональда Туска

Представители Украины во главе со Шмигалем приехали в Варшаву, чтобы провести переговоры с польским руководством. В столице стороны проведут межправительственные консультации, на которых обсудят блокаду границы.

В начале визита состоялась церемония поздравления, после которой началась пленарная сессия. Шмигаль и премьер-министр Польши Дональд Туск проведут пресс-конференцию, где будут отвечать на все вопросы и расскажут о результатах переговоров.

Напомним, в начале марта польские фермеры устроили масштабные протесты в Варшаве. Они потребовали полной блокады агропродукции из Украины. Дональд Туск назвал неприемлемыми требования протестующих.

Также мы писали о том, что министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетьман заявил, что с 1 апреля будет остановлен транзит украинской агропродукции через территорию страны. Чиновник также назвал новые ограничения в торговле с Украиной.