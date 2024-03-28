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Пресс-конференция премьеров — Туск и Шмигаль на переговорах в Варшаве — эфир Новини.LIVE

Пресс-конференция премьеров — Туск и Шмигаль на переговорах в Варшаве — эфир Новини.LIVE

28 марта 2024 г. 13:25

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13:25 Пресс-конференция премьеров — Туск и Шмигаль на переговорах в Варшаве — эфир Новини.LIVE

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13:25 Пресс-конференция премьеров — Туск и Шмигаль на переговорах в Варшаве — эфир Новини.LIVE

Text

13:10 Сколько в Украине арестованных военнослужащих — нардеп назвал количество

Text

11:50 Военных предупредили о релокации в любой момент, — нардеп

Text

11:22 В Польше все чаще задумываются о войне — политолог сделал нелестное заявление

Text

10:46 Россия изменила тактику обстрелов Украины — в Раде назвали цель

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:28 Дикий назвал наиболее опасное вооружение для жилых районов, которое использует РФ

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08:28 Статус "ограниченно годный" отменяют — нардеп ответил, чего ждать от мобилизационного закона

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08:00 Обстрел Харькова — эфир Новини.LIVE

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Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и его польский коллега Дональд Туск сделали заявления для СМИ после двусторонних переговоров. В частности, речь идет о разрешении ситуации на польско-украинской границе, которую продолжают блокировать польские фермеры.

Пресс-конференцию можно посмотреть в эфире Новини.LIVE по ссылке.

Пресс-конференция Дениса Шмыгаля и Дональда Туска

Представители Украины во главе со Шмигалем приехали в Варшаву, чтобы провести переговоры с польским руководством. В столице стороны проведут межправительственные консультации, на которых обсудят блокаду границы.

В начале визита состоялась церемония поздравления, после которой началась пленарная сессия. Шмигаль и премьер-министр Польши Дональд Туск проведут пресс-конференцию, где будут отвечать на все вопросы и расскажут о результатах переговоров.

Напомним, в начале марта польские фермеры устроили масштабные протесты в Варшаве. Они потребовали полной блокады агропродукции из Украины. Дональд Туск назвал неприемлемыми требования протестующих.

Также мы писали о том, что министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетьман заявил, что с 1 апреля будет остановлен транзит украинской агропродукции через территорию страны. Чиновник также назвал новые ограничения в торговле с Украиной.

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14:21 Теракт в ТРЦ Крокус и вражеское ИПСО — Буданов рассказал, с какими вызовами сталкивается ГУР

14:15 Женили призывников на женщинах с инвалидностью — на Одесчине разоблачили схему помощи уклонистам

14:11 Поляки начали скупать жилье в Испании — какие причины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:11 Скандал в Баварии — Дейвис поставил клубу ультиматум

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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09:28 Дикий назвал наиболее опасное вооружение для жилых районов, которое использует РФ

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08:28 Статус "ограниченно годный" отменяют — нардеп ответил, чего ждать от мобилизационного закона

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