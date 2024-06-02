Прес-конференція Зеленського у Сінгапурі — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський спілкується з засобами масової інформації в Сінгапурі в рамках Діалогу Шангрі-Ла. Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 1 червня прибув до Сінгапуру з робочим візитом, про що він повідомив у Telegram.

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Прес-конференція Зеленського у Сінгапурі

Глава держави також розповів, які зустрічі заплановані в рамках його візиту.

"Прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" — ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", — зазначає президент.

Він також наголошує, що глобальна безпека неможлива, коли найбільша країна світу ігнорує визнані кордони, міжнародне право й Статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю.

Зеленський також згадав про Саміт миру, запланований у червні. За словами глави держави, завдання саміту — це відновлення справедливого мру в Україні. У цьому контексті він зазначив, що важливо почути на саміті голос Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 червня, прибув з офіційним візитом до Сінгапура. Глава держави візьме участь у конференції з безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні "Діалог Шангрі-Ла".

У Сінгапурі, куди 1 червня прибув Зеленський, під час зустрічі із делегацією Комітету закордонних справ Палати представників США обговорили подальшу підтримку нашої держави. Також на порядку денному була ситуація на фронті.