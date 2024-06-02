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Прес-конференція Зеленського у Сінгапурі — ефір Новини.LIVE

Прес-конференція Зеленського у Сінгапурі — ефір Новини.LIVE

02 червня 2024 р. 09:15

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09:15 Прес-конференція Зеленського у Сінгапурі — ефір Новини.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

09:15 Прес-конференція Зеленського у Сінгапурі — ефір Новини.LIVE

1 червня 2024
Text

18:28 Військовий розповів про роботу інструкторів НАТО в Україні

Text

15:13 Командир інструкторів батальйону "Свобода" висловився про дозвіл партнерів на удари по Росії

Text
Новина з відео

06:25 Напруга у королівській родині та фінал Ліги чемпіонів — головні новини Великої Британії

Text

04:58 Чим загрожує використання Росією ядерної зброї — експертка розповіла про моторошні наслідки

31 травня 2024
Text

23:05 Підвищення тарифу на світло та відмова Китаю відвідати Саміт миру — головні новини 31 травня

Text

21:17 Голова штабного БФ 3-ї ОШБр заявив про нестачу людей на фронті

Text

18:47 Цимбалюк відповів, скільки військових пенсіонерів не стоять на обліку

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18:00 Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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Президент України Володимир Зеленський спілкується з засобами масової інформації в Сінгапурі в рамках Діалогу Шангрі-Ла. Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 1 червня прибув до Сінгапуру з робочим візитом, про що він повідомив у Telegram.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Прес-конференція Зеленського у Сінгапурі

Глава держави також розповів, які зустрічі заплановані в рамках його візиту.

"Прибув до Сінгапура для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" — ключовому майданчику для безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", — зазначає президент.

Він також наголошує, що глобальна безпека неможлива, коли найбільша країна світу ігнорує визнані кордони, міжнародне право й Статут ООН, шантажує голодом, темрявою та ядерною зброєю.

Зеленський також згадав про Саміт миру, запланований у червні. За словами глави держави, завдання саміту — це відновлення справедливого мру в Україні. У цьому контексті він зазначив, що важливо почути на саміті голос Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 червня, прибув з офіційним візитом до Сінгапура. Глава держави візьме участь у конференції з безпекових тем в Азійсько-Тихоокеанському регіоні "Діалог Шангрі-Ла".

У Сінгапурі, куди 1 червня прибув Зеленський, під час зустрічі із делегацією Комітету закордонних справ Палати представників США обговорили подальшу підтримку нашої держави. Також на порядку денному була ситуація на фронті.

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09:15 Росія вночі атакувала Одещину — скільки цілей знищено

08:51 У Херсоні лунають вибухи

08:24 Китайський зонд Chang'e-6 здійснив першу в історії людства посадку на "темному боці" Місяця

07:58 Росіяни запустили вночі 25 шахедів на Україну — скільки БпЛА знешкодили Повітряні сили

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:42 Британська розвідка працюватиме в посиленому режимі проти шпигунів Росії, Ірану і Китаю, — ЗМІ

07:32 Мобілізація в Україні — чи відправляють на фронт одразу після військової підготовки

07:21 Україна не зможе ефективно використати західну зброю через неоднозначну позицію США, — ISW

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09:15 Прес-конференція Зеленського у Сінгапурі — ефір Новини.LIVE

1 червня 2024
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18:28 Військовий розповів про роботу інструкторів НАТО в Україні

Text

15:13 Командир інструкторів батальйону "Свобода" висловився про дозвіл партнерів на удари по Росії

Text
Новина з відео

06:25 Напруга у королівській родині та фінал Ліги чемпіонів — головні новини Великої Британії

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04:58 Чим загрожує використання Росією ядерної зброї — експертка розповіла про моторошні наслідки

31 травня 2024
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23:05 Підвищення тарифу на світло та відмова Китаю відвідати Саміт миру — головні новини 31 травня

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21:17 Голова штабного БФ 3-ї ОШБр заявив про нестачу людей на фронті

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18:47 Цимбалюк відповів, скільки військових пенсіонерів не стоять на обліку

Text

18:00 Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Повернення військовополонених та відмова Китаю від участі у Саміті миру — ефір Вечір.LIVE