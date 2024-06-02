Пресс-конференция Зеленского в Сингапуре — эфир Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский общается со СМИ в Сингапуре в рамках Диалога Шангри-Ла. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 1 июня прибыл в Сингапур с рабочим визитом, о чем он сообщил в Telegram.

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Пресс-конференция Зеленского в Сингапуре

Глава государства также рассказал, какие встречи намечены в рамках его визита.

"Прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла" — ключевой площадке для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — отмечает президент.

Он также отмечает, что глобальная безопасность невозможна, когда самая большая страна мира игнорирует признанные границы, международное право и Устав ООН, шантажирует голодом, тьмой и ядерным оружием.

Зеленский также упомянул о Саммите мира, запланированном в июне. По словам главы государства, задача саммита — это возобновление справедливой цели в Украине. В этом контексте он отметил, что важно услышать на саммите голос Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 июня, прибыл с официальным визитом в Сингапур. Глава государства примет участие в конференции по темам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Диалог Шангри-Ла".

В Сингапуре, куда 1 июня прибыл Зеленский, во время встречи с делегацией Комитета по иностранным делам Палаты представителей США обсудили дальнейшую поддержку нашего государства. Также на повестке дня была ситуация на фронте.