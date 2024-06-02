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Пресс-конференция Зеленского в Сингапуре — эфир Новини.LIVE

Пресс-конференция Зеленского в Сингапуре — эфир Новини.LIVE

2 июня 2024 г. 9:15

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09:15 Пресс-конференция Зеленского в Сингапуре — эфир Новини.LIVE

1 июня 2024
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18:28 Военный рассказал о работе инструкторов НАТО в Украине

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15:13 Командир инструкторов батальона "Свобода" высказался о разрешении партнеров на удары по России

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06:25 Напряжение в королевской семье и финал Лиги чемпионов — главные новости Великобритании

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04:58 Чем грозит использование Россией ядерного оружия — эксперт рассказала о жутких последствиях

31 мая 2024
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23:05 Повышение тарифа на свет и отказ Китая посетить Саммит мира — главные новости 31 мая

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21:17 Глава штабного БФ 3-й ОШБр заявил о нехватке людей на фронте

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18:47 Цымбалюк ответил, сколько военных пенсионеров не стоят на учете

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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09:15 Пресс-конференция Зеленского в Сингапуре — эфир Новини.LIVE

1 июня 2024
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18:28 Военный рассказал о работе инструкторов НАТО в Украине

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15:13 Командир инструкторов батальона "Свобода" высказался о разрешении партнеров на удары по России

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Новость с видео

06:25 Напряжение в королевской семье и финал Лиги чемпионов — главные новости Великобритании

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04:58 Чем грозит использование Россией ядерного оружия — эксперт рассказала о жутких последствиях

31 мая 2024
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23:05 Повышение тарифа на свет и отказ Китая посетить Саммит мира — главные новости 31 мая

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21:17 Глава штабного БФ 3-й ОШБр заявил о нехватке людей на фронте

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18:47 Цымбалюк ответил, сколько военных пенсионеров не стоят на учете

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18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский общается со СМИ в Сингапуре в рамках Диалога Шангри-Ла. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 1 июня прибыл в Сингапур с рабочим визитом, о чем он сообщил в Telegram.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Пресс-конференция Зеленского в Сингапуре

Глава государства также рассказал, какие встречи намечены в рамках его визита.

"Прибыл в Сингапур для участия в конференции "Диалог Шангри-Ла" — ключевой площадке для тем безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — отмечает президент.

Он также отмечает, что глобальная безопасность невозможна, когда самая большая страна мира игнорирует признанные границы, международное право и Устав ООН, шантажирует голодом, тьмой и ядерным оружием.

Зеленский также упомянул о Саммите мира, запланированном в июне. По словам главы государства, задача саммита — это возобновление справедливой цели в Украине. В этом контексте он отметил, что важно услышать на саммите голос Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 1 июня, прибыл с официальным визитом в Сингапур. Глава государства примет участие в конференции по темам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Диалог Шангри-Ла".

В Сингапуре, куда 1 июня прибыл Зеленский, во время встречи с делегацией Комитета по иностранным делам Палаты представителей США обсудили дальнейшую поддержку нашего государства. Также на повестке дня была ситуация на фронте.

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08:24 Китайский зонд Chang'e-6 совершил первую в истории человечества посадку на "темной стороне" Луны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:58 Россияне запустили ночью 25 шахедов по Украине — сколько БпЛА уничтожили Воздушные силы

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