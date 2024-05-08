Представник ЗСУ пояснив, як надходження допомоги від США вимагає збільшення армії

У зв'язку із надходженням зброї від США та європейських країн виникає необхідність набирати нових людей для Збройних сил Україїни. Для обслуговування додаткової техніки та військової допомоги західних держав необхідні нові спеціалісти.

Про це голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Що сказав Тимочко про нову мобілізацію та про набір людей в лави ЗСУ

"Є сувора необхідність захищати і воювати. Для того, щоб створити умови якісного переходу українців з цивільного життя на військову службу, власне, і вносилися зміни до чинного законодавства. Втім, ворог намагається зірвати мобілізаційний процес", — повідомив військовий в ефірі.

Він підкреслив, що через нові постачання західної зброї та військової допомоги, Україні потрібні нові спеціалісти та поповнення до рядів збройних сил. За його словами, потреба в окремих професіях в армії виникає, зокрема, у зв'язку з надходженням додаткової техніки з країн НАТО.

"Крім того, якщо йдеться про артилерійські розрахунки, вони потребують попередньої підготовки, оскільки це робота на майбутнє", — зауважив Тимочко.

Також він додав, що розгортання рекрутингових центрів, та ресурсів, які допомагають людям шукати роботу, є дуже важливим та корисним сигналом для майбутнього військового, який хоче не просто служити, але і працювати за спеціальністю.

Нагадаємо, раніше Конгрес США ухвалив закон, у рамках якого на допомогу Україні виділили понад 60 млрд доларів. Президент Джо Байден одразу анонсував новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшло озброєння вартістю 1 млрд доларів.

Нагадаємо, Україна може очікувати отримання нових зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Patriot від Німеччини не раніше кінця червня цього року. Це може збігтися з передачею винищувачів F-16.