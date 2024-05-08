Представитель ВСУ объяснил, как поступление помощи от США требует увеличения армии

В связи с поступлением оружия от США и европейских стран возникает необходимость набирать новых людей для Вооруженных сил Украины. Для обслуживания дополнительной техники и военной помощи западным государствам необходимы новые специалисты.

Об этом председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал в эфире "Ранок.LIVE ".

Что сказал Тимочко о новой мобилизации и о наборе людей в ряды ВСУ

"Есть строгая необходимость защищать и воевать. Для того чтобы создать условия качественного перехода украинцев из гражданской жизни на военную службу, собственно, и вносились изменения в действующее законодательство. Впрочем, враг пытается сорвать мобилизационный процесс", — сообщил военный в эфире.

Он подчеркнул, что из-за новых поставок западного оружия и военной помощи, Украине нужны новые специалисты и пополнение в ряды вооруженных сил. По его словам, потребность в отдельных профессиях в армии возникает, в частности, в связи с поступлением дополнительной техники из стран НАТО.

"Кроме того, если речь идет об артиллерийских расчетах, они нуждаются в предварительной подготовке, поскольку это работа на будущее", — отметил Тимочко.

Также он добавил, что развертывание рекрутинговых центров и ресурсов, которые помогают людям искать работу, очень важный и полезный сигнал для будущего военного, который хочет не просто служить, но и работать по специальности.

Напомним, ранее Конгресс США принял закон, в рамках которого на помощь Украине было выделено более 60 млрд долларов. Президент Джо Байден сразу же анонсировал новый пакет военной помощи Украине. В него вошло вооружение стоимостью 1 млрд. долларов.

Украина может ожидать получения новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot от Германии не ранее конца июня этого года. Это может совпасть с передачей истребителей F-16.