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Представитель ВСУ объяснил, как поступление помощи от США требует увеличения армии

Представитель ВСУ объяснил, как поступление помощи от США требует увеличения армии

8 мая 2024 г. 13:02

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13:02 Представитель ВСУ объяснил, как поступление помощи от США требует увеличения армии

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12:03 Нардеп раскритиковал возможность избрать должность в армии

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11:55 Депутат рассказал о планах РФ по убийству военно-политического руководства Украины

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08:01 Массированный обстрел Украины и покушение на Зеленского — эфир Ранок.LIVE

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03:50 Всех военнообязанных разделят на две четкие категории — объяснение Вениславского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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01:36 Кто на самом деле писал закон о мобилизации — Федор Вениславский ответил

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В связи с поступлением оружия от США и европейских стран возникает необходимость набирать новых людей для Вооруженных сил Украины. Для обслуживания дополнительной техники и военной помощи западным государствам необходимы новые специалисты.

Об этом председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал в эфире "Ранок.LIVE ".

Что сказал Тимочко о новой мобилизации и о наборе людей в ряды ВСУ

"Есть строгая необходимость защищать и воевать. Для того чтобы создать условия качественного перехода украинцев из гражданской жизни на военную службу, собственно, и вносились изменения в действующее законодательство. Впрочем, враг пытается сорвать мобилизационный процесс", — сообщил военный в эфире.

Он подчеркнул, что из-за новых поставок западного оружия и военной помощи, Украине нужны новые специалисты и пополнение в ряды вооруженных сил. По его словам, потребность в отдельных профессиях в армии возникает, в частности, в связи с поступлением дополнительной техники из стран НАТО.

"Кроме того, если речь идет об артиллерийских расчетах, они нуждаются в предварительной подготовке, поскольку это работа на будущее", — отметил Тимочко.

Также он добавил, что развертывание рекрутинговых центров и ресурсов, которые помогают людям искать работу, очень важный и полезный сигнал для будущего военного, который хочет не просто служить, но и работать по специальности.

Напомним, ранее Конгресс США принял закон, в рамках которого на помощь Украине было выделено более 60 млрд долларов. Президент Джо Байден сразу же анонсировал новый пакет военной помощи Украине. В него вошло вооружение стоимостью 1 млрд. долларов.

Украина может ожидать получения новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot от Германии не ранее конца июня этого года. Это может совпасть с передачей истребителей F-16.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:50 Обстрел Харькова — в ОВА рассказали о пострадавших и куда ударил враг

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